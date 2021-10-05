全球節能減碳與環境永續發展意識抬頭，由電池驅動的電動車將成為未來的移動生活的主軸。勞斯萊斯宣佈首款純電動車「閃靈」（Spectre）將於2023年上市，並已展開道路測試。Spectre喻指卓越力量與神秘靈動，猶如源自奇幻世界的生物，是品牌對於未來頂級豪華旗艦的詮釋。

勞斯萊斯汽車表示，自1904年5月4日兩位創始人查爾斯·勞斯（Charles Rolls）和亨利·萊斯爵士（Sir Henry Royce）決定攜手打造「世界上最好的汽車」，即利用當時最先進的技術帶給消費者真正的奢華體驗，而這也奠定了勞斯萊斯汽車巔峰的歷史地位。一個多世紀來，勞斯萊斯始終於內燃機汽車領域領啟不凡，117年後，以全新電動車將開啟路試，將進一步推動全球電動車領域的變革，成就有史以來最為卓越的超豪華電動車，首批車輛將於 2023年第四季度交車。

早在一百多年前，創辦人亨利·萊斯爵士對所有電氣化事物均十分著迷，他所創建的首家公司名為F. H. Royce and Company，該公司就曾生產發電機與電動起重機馬達；品牌另一位創始人查爾斯·勞斯亦在百年前曾預見到未來車輛的電氣化前景。1900年4月，他曾親身體驗了一輛名為哥倫比亞（Columbia）的早期電動車，並表示電動車將是未來汽車發展的方向。

勞斯萊斯一直以來都在進行電動總成系統研發的相關實驗，從2011年102EX誕生，這是一款完全可駕駛的純電動勞斯萊斯Phantom。勞斯萊斯又在2016年進一步推出代表品牌未來幾十年發展願景的純電動無人駕駛Level-5車型103EX。勞斯萊斯一路走來秉持著要做就要做到最好! 對於勞斯萊斯而言使用Hybrid油電混合動力都是屬於過渡時期的產品，致力於純電科技的研究與改良，跳過油電混合的過渡期直接邁入純電領域，這才是勞斯萊斯所追求的最到最好。

為此，勞斯萊斯設計了史上要求最為嚴苛的測試專案。這一勞斯萊斯首款電動車型測試里程總計將長達250萬公里，相當於平均一輛勞斯萊斯使用400多年的總里程。該路試將遍及世界各地，將這款新車的性能及耐久度推至極限。

2017年上市的第八代Phantom為首次搭載了勞斯萊斯專屬奢華鋁合金車輛平台，這一靈活且可量身打造的車輛空間架構進而應用於勞斯萊斯旗下諸多車型中，例如勞斯萊斯Cullinan及全新Ghost。這一技術不僅可應用於勞斯萊斯內燃機汽車，也可用於打造搭載不同動力系統的勞斯萊斯車型。

勞斯萊斯2011年發表102EX，是一款完全可駕駛的純電動勞斯萊斯Phantom。（Rolls-Royce Motor Cars Taipei & Taichung提供）