「金融時報」（Financial Times）報導，英國新任外交大臣特拉斯正計劃以英、美、澳AUKUS三方戰略聯盟的風格，重新制定英國外交及貿易政策，達成更多安全暨科技協議。

特拉斯（Liz Truss）上月在內閣改組中獲任命為外交、國協暨發展事務大臣。根據報導，她還規劃在未來幾個月前往數個歐盟成員國首都進行外交訪問，試圖重整與歐陸的關係。

外交部內知情人士透露，特拉斯的外交行動主要集中在那些對英國安全和商業利益影響最大的地區。預料她將專注與少數幾個重要盟國建立更緊密的關係。

一名官員說：「特拉斯對外交部的高度專業水準印象深刻，但她認為我們力量太分散了，我們沒辦法把每件事都置於優先地位。」

「她的計畫是以更深層的經濟、發展和安全關係為基礎來打造戰略架構，並為外交部的工作定下積極、活躍的基調。」

特拉斯著眼於在印度太平洋地區締結進一步的安全及貿易關係，期望與印度、日本、印尼和澳洲等國家建立更友好的往來。

一名官員說，特拉斯將試圖達成更多「AUKUS式的牢固安全夥伴關係」，但目前看不出來這類協議會像AUKUS一樣廣泛。英美澳上月宣布成立AUKUS聯盟，澳洲將在英美協助下獲得核動力潛艦。

官員表示，特拉斯會賦予外交大臣一職「強而有力的經濟焦點」，並將與新任國際貿易大臣屈維里安（Anne-Marie Trevelyan）組成聯合外交代表團。

但負責脫歐事務的官員佛羅斯特（David Frost）正在處理「北愛爾蘭議定書」（Northern Ireland Protocol）等英歐之間最敏感的議題，可能波及特拉斯與歐陸發展關係的計畫。

「北愛爾蘭議定書」是英國與歐盟去年達成脫歐協議的一部分，內容在於解決英國脫歐後的大難題：一方面要保護歐洲單一市場，一方面也要避免英國統治的北愛爾蘭與隸屬歐盟的愛爾蘭之間出現「硬邊界」。

佛羅斯特本週將發表演說，重申英國要求歐洲法院（European Court of Justice）停止監督有爭議的北愛爾蘭議定書，並表明歐盟在邊境管制上預期會做的讓步還不夠。

預料特拉斯與歐盟成員國改善雙邊關係的努力會先放在西班牙、義大利、波羅的海國家、捷克、匈牙利、波蘭和斯洛伐克。

特拉斯還告訴外交部同僚，她預期英法目前的糟糕關係會持續到明年法國總統選舉之後。英國政界一般認為馬克宏（Emmanuel Macron）有可能連任。