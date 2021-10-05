美國本周持續開出重要數據，周二(5日)將公布9 月服務業採購經理人指數(PMI) 終值、ISM 非製造業 PMI，以及8月貿易帳，10年期美債殖利率來到1.503%，OPEC+堅持不擴產，美股3大期指盤前走升。美股周二上漲32.33點、以34137.72點開出，一掃近期下跌頹勢。

截至台灣時間5日晚間9點35分，道瓊工業平均指數上漲178.54點或0.53%、暫報34181.46點；標普500指數上漲23.66 點或0.55%、暫報4324.12點；那斯達克指數上漲92.24點或0.66%、暫報14347.73點；費城半導體指數上漲26.50 點或0.83%、暫報3206.55點。

5大科技巨頭股價齊漲，電動車大廠特斯拉股價漲0.68%、暫報786.86美元；台積電ADR股價漲0.74%、暫報109.82美元；聯電ADR股價漲1.91%、暫報10.91美元。

美國貿易代表戴琪周一表示，未來幾天將與大陸副總理劉鶴舉行視訊會議，藉由坦誠對話討論大陸未能遵守陸美第一階段貿易協議內容，美國也計畫啟動程序，解除部分對大陸進口商品加徵關稅，協助改善美企與勞工面臨處境。

OPEC +周一表示，堅持目前的原油增產協議，不會加快腳步，也就是7月達成每月增產 40 萬桶，至少至2022 年 4 月，慢慢抵銷每日580 萬桶的現行減產行動。