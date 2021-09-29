歐洲央行(ECB)行長拉加德(Lagarde)周二表示，如果各國政府不善用碳稅提高所帶來的額外收入，將衝擊民眾的荷包，歐洲央行將很難達成其通膨目標。

歐盟已經推出抑制碳排的計畫，但是目前全歐洲天然氣和能源帳單的飆升，許多經濟學家擔憂該綠色轉型的代價太高。

拉加德指出，各國政府應該利用碳稅提高所帶來的額外收入，來補貼受化石燃料成本上漲影響的民眾，並加緊促進對綠色能源的投資。

拉加德在一場會議上表示，碳定價的影響將取決於額外的收入是否被用於降低電力稅或增值稅等其他消費稅，直接地支援弱勢群體，或促進綠色投資。

如果答案是否定的，拉加德進一步指出，那就存在一種風險，較高的碳定價可能會降低(民眾)購買力，並導致相對物價的變化，從而壓低基礎通膨。

拉加德引述一篇學術論文指出，歐元區國家的碳稅拉高了包括能源的整體通膨，但抑制了其他的部分物價上漲。

這對歐洲央行來說將是一個問題，因為它將表明，儘管民眾對大多數商品和服務的需求並未上升，但歐元區家庭和企業的生活費用正變得更加難以負擔。