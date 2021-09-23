振興五倍券網站自昨(22)日上午9時起開放民眾數位綁定及加碼券登記，官網湧入許多民眾瀏覽業者各項好康活動，包括行動支付、信用卡及電子票證業者為搶占數位券商機，紛紛推出早鳥綁定、消費加碼及抽獎等好康活動，經濟部統計，截至昨晚間9時，數位綁定人數已突破207萬。經濟部王美花部長表示，五倍券在開始數位綁定的第一天，就已經超越過去三倍券政策！

王美花部長表示，今年的五倍券在開始數位綁定的第一天就已經超越過去三倍券政策，整年的數位綁定人數181萬，感謝大家支持數位轉型、也展現準備振興、消費拚經濟的熱情，她進一步指出，五倍券政策除了振興經濟外，希望能讓國家的數位轉型能夠繼續往前走，此時加強非現金交易的推廣工作，也讓店家朋友拚五倍券商機時更方便、更安心。

民眾綁定數位券不需抽籤即可獲得好食券加碼金500元，昨日雖超過兩百萬人綁定數位券，經濟部表示，好食券有400萬的份數，民眾仍有機會可透過數位綁定取得好食券。

五倍券官網昨日上午開放服務後，短時間內湧入許多民眾瀏覽與連線數位支付業者網站綁定，對於大量人潮引起的官網連結不順暢情形，中小企業處也已與廠商協作，儘速克服排解。目前五倍券平台數位綁定及共同綁定均不受影響，並透過增加網站伺服器強度等作為，恢復正常運作。

截至昨日晚間9時，五倍券官網登入人次已達1028萬1747人次，數位個人綁定161萬3002人、共同綁定46萬3508人，合計數位綁定人數達207萬6510人。此外，各部會加碼券登記抽籤人數，分別為國旅券約490萬人、i原券70萬人、農遊券487萬人、藝Fun券474萬人、動滋券471萬人、客庄券423萬人、地方創生券305萬人。