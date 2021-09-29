天成飯店集團搶攻五倍券商機，動員旗下四館：台北天成大飯店、台北花園大酒店、台北天成文旅-華山町及嘉義天成文旅-繪日之丘，持五倍券1500元住宿最高折抵價值13200元的雅緻客房，足足放大4.7倍。瑞穗天合國際觀光酒店訂房持五倍券付款，享兒童一位免費入住及悅椿SPA課程現省1500元。

餐飲加碼優惠方面，持振興五倍券於餐廳用餐放大1.5倍加倍送，用餐最高現抵7500元、持一本五倍券可享雙人和牛龍蝦饗宴0元、自助百匯四人同行五倍券優惠只要2000元再贈兩人下次抵用券。

台北花園大酒店則推出1.5倍放大加倍送優惠活動，最高可折抵7500元，於全館各廳消費，持券可折抵五倍券面額1.5倍之金額，適用餐廳包括：饗聚廚房、PRIMEONE牛排館、翠庭中餐廳、花園thaithai及花比麵包坊，如消費者持面額1000元振興五倍券，可扣抵價值1500元。

華山町餐酒館也推出餐廳消費1.5倍放大加倍送優惠活動，凡持振興五倍券可折抵內用餐飲價值1.5倍之金額，例面額1000元振興五倍券可抵餐費1500元，消費結帳滿3000元再加碼贈2張750元下次使用平日饗食通用券。