摩斯漢堡於10月1日國際咖啡日，當天推出摩斯咖啡大杯買1送1優惠，緊接著10月2日至10月7日，摩斯咖啡大杯第2杯只要10元；雙十國慶再推出「歡慶雙十美食雙享」活動，早餐、米漢堡、飲品雙份享優惠。

歡慶國際咖啡日，10月1日國際咖啡日當天享摩斯咖啡大杯買1送1優惠，連續一周於10月2日至10月7日摩斯咖啡大杯第2杯只要10元；10月1日至10月14日再推出「歡慶雙十美食雙享」活動，早餐、米漢堡、飲品雙份更優惠。另看好秋冬暖飲商機，10月1日起推出桂圓紅棗茶限店販售，售價55元，套餐加購價45元，搭配台灣黑糖熬煮，風味香醇濃厚。

國際咖啡日丹堤咖啡全系列大杯以上飲品買1送1。（丹堤提供）

連鎖丹堤咖啡於10月1日是國際咖啡日，推出全系列大杯以上飲品買1送1優惠，配合政府推出五倍券，自10月8日起持振興五倍券至丹堤咖啡消費，10月8日至10月15日連續7天，消費者持振興五倍券消費，外帶大杯飲品買1送1。

此外，至11月底，於丹堤咖啡單筆消費使用振興券付款，可享加碼優惠，以200元面額振興券可抵220元消費、500元面額振興券可抵550元消費、1000元面額振興券可抵1200元消費；另丹堤咖啡也推出振興券組合餐，包括雙人早餐、燻雞活力早午餐，最高可現省95元。