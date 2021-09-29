疫情衝擊之下，大家都不容易。雖說疫情看起來有趨緩跡象，各行各業也慢慢回歸正軌，不過距離要恢復到疫情前的景象，恐怕還有很長一段路要走。在過去這段時間，有很多民眾的經濟情況受到很大的影響，儘管政府推出過三倍券，還有上個週末很多人應該已經完成綁訂的數位或紙本的振興五倍券也即將到手，但對真正受到疫情極大衝擊而需要補助或是幫助的個人、小企業和家庭來說，振興券、消費券也只是杯水車薪。真正有補助需求或是符合身分可以申請相關急難救助的民眾，千萬不要覺得不好意思或是因為沒有了解相關資訊，而錯失了可以及時獲得援助的機會。

這其實要從日前在廣播上聽到的政府宣傳廣告說起。新北市政府在廣播上下了廣告，公告今年度具有原住民身分民眾申請的建構及修繕住宅補助核定已經出爐。原民局就表示，因為原住民經濟弱勢的家庭在購屋以及改善居家環境品質的負擔較重，政府為了減輕民眾壓力，每年都會接受符合資格的民眾申請補助。

另外新北市也在經過數名原住民議員多年的積極爭取之後，為了因應原住民同胞的平均餘命比整體國人少10歲的統計，決定於明年起將原住民同胞申請敬老卡的年齡從原本的65歲下修至55歲，以更加增進多元平等的社會價值。

上述舉的例子雖然都與原住民有關，但並不是特別要說原住民才有很多補助，或是加深一般大眾認為原住民比較需要「被幫助」的刻板印象。拿上述兩個例子只是想說，其實不管是什麼種族或是什麼年齡、什麼性別，其實公家單位在跟我們生活息息相關的許多領域，都已經針對弱勢族群或是有需要幫助的民眾，設立好了補助管道。只要符合資格，其實都是可以申請的。

現在比較大的問題反而是，政府設立了補助、也安排了預算，但真正有需要的人卻不知道原來自己可以獲得補助。反而因為資訊不對稱或是不流通的關係，白白錯失了許多機會。畢竟政府的預算就是已經安排在那個地方，而且那些預算也都是一般大眾的納稅錢、社會福利、社會保險。因為怕天有不測風雲，就像這次的疫情造成許多人的生活陷入困境，所以有需要就可以申請，然後好好度過難關。

而且到了這個年頭，大家也不要跟以前一樣再懷抱著那種「接受幫助很丟臉」、「人家知道我是中低收入會不會瞧不起我」的那種想法。甚至號稱在做慈善、做愛心的人可能比較過時的一種心態，就是用一種高高在上、施捨的態度在看待那些接受幫助的人。

你看有多少人把根本就該丟棄的衣物放進舊衣回收箱還以為那是「資源」，或是把家裡早就已經壞掉的用品捐到慈善機構，還以為自己在「做愛心」。我還聽過在捐助給急難家庭糧食箱裡面的X舍乾麵，根本一碰到熱水就糊掉了，跟他們在外面販售的品質根本就不一樣的情況。所以在關懷弱勢、包容弱勢這個部分，台灣其實還有很多值得改善的空間。

（作者為口譯工作者）

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