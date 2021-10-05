香港行政長官林鄭月娥今（5日）出席行政會議前表示，與大陸通關是香港民眾最關心的問題，香港目前頭等大事是控制好疫情，達致通關，與大陸免檢疫往來。

林鄭月娥強調，大陸為通關重點，與外國商會溝通時，她亦如此表述，相信外國投資者也同意，因為他們在大陸有生意，需要回大陸視察。

林鄭續指，與大陸專家的首次會議，港府立場非常清晰，只要能達至有序可以讓兩地人員往來免檢疫，港府願盡最大努力去改善任何措施或程序，下一步仍然需要等待大陸專家的意見，視乎實際情況再進行第二次對接會議。