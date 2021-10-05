房市遞延買氣回籠，海悅(2348)9月合併營收重返4億元，為新台幣4.06億元，第3季合併營收10.99億元，前3季合併營收34.25億元，年增率分別為16.99％、2.78％與48.40％。

海悅表示，疫情趨緩雖是房市利多，然營造工程物價漲勢驚人，房價下修不易，建商在面對成本風險控制不易下，對於後續房市銷售影響仍需觀察，在央行打炒房不打房的原則下，房市買氣仍以首購首換之剛性需求為主，亦是公司佈局建案的重點規劃，且公司領先業界，兩年前已將代銷建案版圖擴及全台，在代銷規模經濟效益下，亦已墊高單月營收規模的基期。

海悅上半年EPS已達7.6元，第三季營運亦保持穩健成長，在第四季逢房市旺季且有轉投資收益挹注下，展望2021年全年度，海悅說，佈局全台帶動代銷規模經濟的乘數效應放大，且轉投資收益穩健挹注下，今年營運表現仍樂觀。

海悅繼續與達麗建設攜手全台佈局，陸續在台中、高雄等地合作後，本月應國美建設與德杰建設邀請，參與新北市土城區大安段土地開發案，海悅持股15％，未來，公司將持續與理念契合的建商合作，開啟長期合作的共伴關係，以期發揮與優質建商合作綜效，並達到穩健挹注轉投資收益之效。