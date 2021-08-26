新竹縣議員陳凱榮（左起）、教育處長楊郡慈等人前往新竹縣竹北市竹仁國小，視察防疫隔板執行狀況。（莊旻靜攝）

開學在即，新竹縣竹北市竹仁國小已經備妥防疫隔板，因應開學後的防疫作業。（莊旻靜攝）

開學在即，新竹縣各級學校防疫整備工作近日逐步到位，新竹縣長楊文科、議長張鎮榮26日下午到新豐鄉新豐國小，視察防疫隔板，新竹縣議員陳凱榮7月下旬即在議會臨時會提案補助，26日也前往竹北市竹仁國小了解防疫整備，下周三將開學，如何分流、防疫，也是各校準備重點。

教育處長楊郡慈表示，在縣長支持下，教育處補助各校採購防疫隔板，全縣僅剩2間學校尚未到位，其餘均已安置，包含私立學校、實驗學校在內，均可向教育處申請，防疫隔板高度也須夠高，讓學生可獨立用餐。

9月1日開學正逢周三，當天還有新生入學、統一放學時間，楊郡慈也說，縣內新湖、安興、興隆國小人數均超過2000人，指引各校分流放學。竹仁國小校長吳明珠表示，該校有3個出口，計畫分流，例如安親班接送也須於路隊離校後，再統一上車，以避免群聚。

陳凱榮表示，由於5月疫情來勢洶洶，他在議會臨時會即提案，建議縣府補助縣內各級學校採購隔板，竹仁國小在開學前即完成整備，隔板上課時可收起，避免妨礙看黑板的視線，用餐時採用，以避免飛沫傳播。

此外，學校打菜也將固定人員處理，喝水避免直飲，而須使用各自容器等。苗栗縣政府也因應開學，為縣內幼兒交通車、高中以下各級學校交通車消毒，而新竹縣、苗栗縣各級學校校園，也於近日完成消毒。