立法院院會6月三讀通過紓困追加預算案，在野黨提案「擴大採購國際認證疫苗至4000萬劑」遭民進黨以人數優勢下否決。罷捷發起人徐尚賢16日率眾到高雄地檢署舉「台灣需要疫苗」白布條，按鈴控靠高雄籍9名民進黨立委瀆職。

徐尚賢表示，今年6月間有62名立法委員於立法院，反對台灣在8月底前加速採購4000萬劑國際認證的疫苗，導致台灣至今疫苗仍然嚴重不足，「超前部署」根本就是屁話。疫苗不足造成台灣人枉死，何其無辜，人民生活也難以為繼，何其無助，沒有疫苗可打的窘境，何其無奈，要逼大家冒著生命危險打高端疫苗？把台灣人當成白老鼠做實驗嗎？是嫌台灣1000多條人命死得還不夠？

隨後徐尚賢也按鈴控告高雄市民進黨邱議瑩、邱志偉、劉世芳、林岱樺、李昆澤、趙天麟、許智傑、賴瑞隆及不分區立委管碧玲等9人，涉觸瀆職公務員廢弛職務釀成災害者，違反《刑法》第130條，可處3年以上至10年以下徒刑。

徐尚賢強調，台灣的疫苗一開始就嚴重不足，疫苗不足時，政府就開始用AZ疫苗堵嘴。台灣人打了AZ造成許多副作用，政府發現不行了，人民會反抗，又用美國莫德納堵大家的嘴，現在這2種也快打完了，就用「台灣價值」告訴大家繼續等國產高端疫苗。「超前部署」是謊言，9位高雄市民進黨立委根本瀆職，希望全台各地一同響應，向60多名執政黨立委聯名告發。