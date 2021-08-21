台灣疫苗短缺，許多人至今仍打不到第一劑，立委批難道要逼大家打高端嗎？圖為日前民眾施打疫苗施打畫面。（中時資料照）

疫苗數量仍未足夠，不少民眾至今仍打不到第一劑，有勞工詢問如果未能接種疫苗、未能如期篩檢致使無法工作，雇主仍要給薪嗎？勞動部表示，指揮中心要求部分行業從業人員要符合相關規定才能工作，不可歸責於雇主，因此若未能符合相關規定致使無法工作，不強迫雇主給薪。對此，國民黨立委李貴敏昨(20日)在臉書指出，試問若不是政治掛帥、不是蘇內閣疫苗採購政策嚴重錯誤、不是3+11防疫缺口，台灣會淪落到今天的地步嗎？

勞動部表示，指揮中心要求部分行業從業人員要符合相關規定才能工作，不可歸責於雇主，因此若未能符合相關規定致使無法工作，不強迫雇主給薪，但還是要看個案狀況。

李貴敏質疑，什麼樣的離譜政府竟甩鍋民眾，讓勞工自行承擔政府無能的後果？ 是多麼沒有人性的政府才會一邊高喊防疫、紓困，一邊徹底扼殺弱勢勞工生計？「看看台灣，對於3+11破口及疫苗缺乏造成的嚴重問題，蘇內閣根本沒有誠意面對、解決」。

李貴敏說，至今台灣絕大多數疫苗仍仰賴國際捐贈，絕大多數青壯世代勞工就算想打疫苗也打不到。今天勞動部毫無作為也就算了，還稱雇主可不給薪，讓所有的後果由勞工自行承擔？

因此李貴敏批，沒有疫苗，民眾打不到疫苗，完全是民進黨政府的責任！蘇內閣的無能與無為，以致國內疫苗覆蓋有限，疫苗缺口至今無法補齊，「祭出這種『不強迫雇主給薪』的招數，難道是霸王硬上弓，要人心惶惶的勞工搶著去打大家至今興趣缺缺的高端疫苗好保住工作嗎？」