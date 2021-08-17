200年古蹟新竹東門城日前化身「環形劇場」，以180度投影動畫、燈光秀呈現出「新竹光臨藝術節－光之島」，展演由優人神鼓獻上經典劇目《祭天》，帶給民眾視覺震撼，民眾若錯過了直播的精彩，民眾還是可以利用線上轉播，重拾觀看。除此之外，新竹市長林智堅預告，若疫情狀況穩定，10月預計推出新竹光臨藝術節系列活動，屆時將配合「振興券」相關優惠，盼有助振興經濟。

「新竹光臨藝術節－光之島」中，優人神鼓獻上經典劇目《祭天》，市長林智堅擔任劇場「主祭者」，專為「線上展演」設計，跨越地理限制讓民眾深入其境體驗。蔡英文總統也線上觀賞、還透過影片現身讚「令人驚艷演出、大膽嘗試」。直播上線五分鐘即破萬人觀賞，為疫情警戒降級後全國最大型的戶外直播式展演！

錯過首播「光之島」藝術展演 仍可以透過線上觀看欣賞。新竹市政府提供

錯過首播「光之島」藝術展演 仍可以透過線上觀看欣賞。新竹市政府提供

「新竹光臨藝術節－光之島」以新竹在地一代燈師蕭在淦的故事開始，高齡九旬的他親手製作了東門城造型燈籠，接著畫面導入科技動畫，描繪出東門城的線條，象徵傳統與現代的傳承、融合，為展演揭開序幕。

錯過首播「光之島」藝術展演 仍可以透過線上觀看欣賞。新竹市政府提供

錯過首播「光之島」藝術展演 仍可以透過線上觀看欣賞。新竹市政府提供

接著畫面帶到東門城，知名主持人黃子佼開場，介紹優人神鼓經典劇目《祭天》，並由林智堅市長擔任「主祭者」，誦念祈願文。緊接著就是優人神鼓為新竹市量身打造的全新劇目《新竹能量》，表演者搭配虛擬投影動畫，視覺與聽覺都帶來極大震撼。

知名主持人黃子佼開場，介紹優人神鼓經典劇目《祭天》，並由林智堅市長擔任「主祭者」，誦念祈願文。新竹市政府提供

林智堅市長說，新竹市有300年歷史，如何讓古蹟重現也是他這幾年的重要工作，讓古蹟風華再現，現在東門城廣場鏡面地下道更是年輕人練舞聖地，讓現代與歷史在這裡交融、共存。黃子佼與林智堅市長也同台，為民眾開箱環形劇場，黃子佼笑說從來沒想到能在迎曦門前與林智堅市長對談。林智堅市長也分享近200年歷史的迎曦門歷史，早期城門是防禦功能，也因東門城旁有9個街道，現在則成為新竹人回家、工作或談戀愛必經的路。

總統蔡英文表示，《光之島》是大膽嘗試，呈現出新竹市是有活力、不斷創新的城市，更打破表演空間限制，將周邊城市地景都變成表演者的舞台，這是一場「令人驚豔表演」。

最後，劇場則以Bito《光之島》，透過180度環形屏幕投影，結合東門圓環燈光秀，呈現最台生命力的動態圖騰，有客家花布、機車瀑布、台灣特有種帝雉、石虎等，為表演畫下句點。市長林智堅FB或利用YT觀看！