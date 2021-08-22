對孩子包容，真的不容易，但事實證明，父母越有包容力，孩子的責任感就越強。而孩子成人後，也會包容、尊重別人，因而更受歡迎，更健全、喜樂。

如果你問我，活了這麼一大把年紀，一定認識很多父母，最佩服什麼樣的父母？

我會說：我最佩服有包容力的父母。他們真了不起，也真不容易。

若是孩子對你說，他不想念大學，你會怎麼回答？

如果你是位醫師，很希望學業成績相當好的兒子能繼承事業，但他卻對哲學感興趣，你會怎麼辦？

我還遇過一位媽媽含著淚怨嘆，她那小四的兒子太會下圍棋了，好像是五段的棋力。但她還是擔心兒子的前途，以後該怎麼辦？

●你是哪種類型的父母？

父母也可以分成好幾種類型：

有一種舍監型的父母，一天到晚要求孩子幾點上床、幾點起床，幾點吃飯、幾點做功課。有一位媽媽承認，她還會盯著孩子的刷牙時間，看有沒有滿三分鐘。

有些父母屬於將軍型，常常發號施令，嚴厲無比，常常大聲吼叫，孩子看了就怕。我想我們這一代很多人當年的父母，就是將軍型的。他們很多都是好人，都很愛孩子，也都認為嚴格管教是為孩子好。但真是如此嗎？

還有導師型的父母，常常會跟孩子談大道理，諄諄教誨。但是孩子，特別是青少年階段的孩子，聽進去了沒？ 或者信服程度如何？那就不得而知了。

我最欣賞的父母──園丁型

我最欣賞的是園丁型的父母，他們會認真的播種、澆水、施肥。有時要幫花澆灑些農藥，清除病蟲害，然後靜待開花。

好園丁不會揠苗助長，因為每一種花綻放的時間不一樣；好園丁不會硬將康乃馨種成玫瑰花（也不可能）。更重要的是，每一種花都有它的顏色、成長期，不同的花需要不同的培植方法，的花需要很多水分，有的花需要的是日光……養小孩也一樣，甚至比養花還要複雜且多樣。

天底下沒有一樣的兩個人，即使是雙胞胎，每個人的個性、興趣、特長、甚至價值觀都不盡相同。再者，孩子成長過程的速度也不一樣，因此，用同樣的方式管教或要求，真的是兩敗俱傷。

反過來說，能包容自己孩子是世界上獨一無二的父母，才是有福的，相對那真的需要很大的功力。

有包容力的父母不會要求孩子成為自己的翻版。他們不會拿自己孩子去跟別人比較。也不會問哥哥、弟弟能做到，為什麼你不能？他們更不會一天到晚緊迫盯人。

包容孩子的決定，不容易

我住在美國加州那段期間，鄰居的一位女孩決定高三畢業後就不上大學了。她爸爸因為此事感到心煩，還問我是否可送女兒去台灣一趟，讓她再重新想一下。

我的大兒子黑立言與這女孩曾是學校同學。他說她不但功課好，而且是加州Cerritos 中學學生會會長，不管要申請任何大學都會被錄取，甚至哈佛大學都可能。

但這位鄰居父親，最終還是尊重女兒的決定，沒有要她去上大學。據我所知，這女孩高中畢業後就到一家購物中心工作，也搬離家中與朋友共住一間公寓，而她父親完全接受這些決定。

要做有包容力的父母，真的不容易。但經過一些練習與分享，有時是天人交戰，後來還真的可以做到。

●兒子想進演藝圈，我沒阻止

新竹有位卡內基訓練學員本業是醫師，自己有一家診所。受訓期間，分享近來最有成就感的一件事時，就是尊重兒子的決定：選擇牙科。這位醫師說，他兒子的分數成績本可以選擇醫學系。言談間，聽得出這位醫師有點心有不甘，但我想將來他會有一定程度的慶幸感。

其實，我也有過類似經驗，那就是我的小兒子黑立行，他進了史丹佛大學後很想選戲劇系，我沒有說不，接著奇妙的事情發生了。他幾經掙扎，到了三年級時，自己選擇了機械系。

但他的明星夢並沒有消失，畢業後就到處想辦法進入演藝圈。我真的一點也沒阻止他。經過一年走投無路的際遇，最後還是帶著一份責任感，回去念機械研究所。

父母越有包容力，孩子的責任感就越強。孩子成人後，也會更尊重別人，更包容周邊各式各樣的人，因而更受歡迎，他自己也更健全、喜樂。

●青春期孩子最需要你的包容

談到這裡，你可能會問我，要如何培養這種包容力？

我的回答是，包容力多半是在孩子進入青春期後最需要，這段時期與他們互動越多，互相了解的機會也就越多。例如：與他一起看電影、讀同一本書，然後分享彼此的心得。或一起去聽場演講，回家後問他幾個問題，討論一下觀點。當然，這時最重要的是，不要急著批判，要做一位積極的聆聽者。

最後，我知道我這樣說你不會怪我，那就是，當你覺得需要幫助時，來找卡內基。我們除了有青少年班外，還有「慢養父母班」的課程。你一定同意父母也需要成長，需要學習。

讓我們一起成長。

●黑老師的教養叮嚀

有包容力的父母，不會要求孩子成為自己的副本。

(本文摘自《不管孩子，比管孩子還難！黑幼龍給父母的15個教養叮嚀》/發光體)

【內容簡介】

15個最真摯的叮嚀，讓父母們，重拾作爸媽的初心與喜悅！

黑幼龍老師的三代教養有感經驗談、親子相處的教育分享

「當過父母才知道，不管孩子比管孩子還難！」

這個世界又煩又美好，教養小孩也是。

身為祖父的黑幼龍老師，曾經同時教養四個正值叛逆期的青少年，在與孩子、孫子的互動中，有著更深的體會，黑幼龍老師以對父母親最深刻的同理心，個人的親身經驗，親筆為讀者寫下一個個的教養叮嚀。

【作者簡介】黑幼龍

中文卡內基訓練創辦人，現任卡內基訓練台灣地區負責人、光啟社董事長，台灣400年來最有影響力的200人之一，長期致力推廣親子「慢養」教育理念。

自1987年引進全球知名的訓練課程「卡內基訓練」，幫助企業發揮人力資源潛能，增強企業競爭力，開啟人才培訓的風氣。至今在台灣畢業學員超過40萬人，連續29年創下全球營運績效第一名紀錄，並領先全球，開創卡內基訓練「青少年班」、「慢養父母班」、「總經理班」。

著有《養出好孩子，非慢不可》、《走出一條不平凡的領導之路》、《好想與努力的你分享》、《黑幼龍與你談心》、《破局而出》、《贏在影響力》、《黑暗中總有光》等二十餘本著作。