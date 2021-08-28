VERIVERY拍攝主打歌MV吃足了苦頭。（摘自官方臉書）

韓國男團「VERIVERY」 本周推出第6張迷你專輯《SERIES O [ROUND 2 ： HOLE]》，先前因心理焦慮症暫停活動的慜撰也歸隊，7位成員東憲、浩榮、慜撰、啓賢、延浩、勇勝、岡旻日前合體接受本報越洋專訪，聊到台灣，寵粉的東憲立刻嘴甜喊「第1個當然是想到台灣VERRER們（官方粉絲名），並透露之前來台時有經過台北101，「很可惜上次沒有進去逛逛，覺得很酷，聽說是像韓國樂天塔的地方」，直呼疫情結束後一定要親自拜訪一次。

這次特別選在炎炎夏日回歸，VERIVERY在拍攝主打歌〈TRIGGER〉MV時，剛好裡面有很多跑步的鏡頭，每個人都汗流浹背，吃足苦頭，成員們紛紛表示難忘導演一喊卡後，所有人立刻跑到冷氣機前吹風的模樣，啟賢說「幸好最後MV拍出來效果的很棒，覺得很欣慰」。具備作詞、作曲、編舞和製作影片的能力，被粉絲稱為「創作偶像」的他們，專輯中也收錄了他們自創曲〈Prom〉，延浩趁機推薦「這首很有清爽的感覺，適合在濕熱的夏天聽」，更搞笑表示「慜撰好像壓力大的樣子，我給他聽〈Prom〉，他說很舒壓很不錯」，東憲也不忘補充：「最近大家都只能被關在室內，這首歌可以讓大家享受到在外跟其他人一起玩的快感。」

這次不到半年便光速回歸，被問及如何在忙碌的行程中，調整自己的心理狀態和維持體態時，浩英表示：「有固定在運動。 盡量避開太鹹、太辣、太甜的食物。」更搞笑稱「我們的意志力管理隊長東憲，讓我聽〈Prom〉這首歌讓我更勤奮管理我的意志力了。接著東憲也回：「意志力的部分呢，現在孩子們都會相互了解與傾聽。累的時候我就多幫忙一個部分，弟弟們相互可以少做一件事。對於意志力管理的話應該是有所幫助的。」VERIVERY《SERIES O ROUND 2 ： HOLE》台灣場限定專輯預購將在明（29日）晚截止，更多詳情請洽RICHINING官方臉書粉專查詢。