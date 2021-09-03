熊儒賢創立的「野火樂集」奪下全球音樂獎的世界音樂類首獎。（野火樂集提供）

資深音樂熊儒賢創辦並成立19年的「野火樂集」，足跡踏遍歐洲、美洲、亞洲、澳洲各國，19年共獲全球各大音樂獎項75座入圍得獎肯定，近日以原住民電音合輯《神遊》，榮獲「全球音樂獎」 （Global Music Awards）世界音樂類首獎榮耀，野火樂集團隊自許獲得這份至高獎項的肯定後，抱持初心堅守臺灣的原創音樂；熊儒賢感性表示：「音樂超越一切語言，尤其是來自土地的歌聲，讓我們都受到以靈相許的感動。」

2021年全球籠罩在新冠肺炎疫情之下，「野火樂集」深受影響，原定的「台灣流聲機」展覽延期到明年，然而在毫無預期下，《神遊》專輯榮獲美國「全球音樂獎」世界音樂類首獎，熊儒賢回憶當時自己第一個反應是「OMG」，太不真實了，「我最感動的是，世界聽懂了我用音樂讓大家『神遊』台灣」；這個過程讓她覺得不可思議，即便她還在為明年「台灣流聲機」展覽的募資規劃、巡展期程發愁，但這個突如其來的大獎肯定，讓她更有信心邁向下一個19年，「因為好音樂需要跟好朋友分享，做獨立音樂內容是非常寂寞的事」。

雖然還沒領到獎座，但計劃如何犒賞自己？熊儒賢開心地說：「我們團隊有去吃了東區粉圓慶祝，然就回到辦公室繼續展藏圖書館的籌備工作啦。」至於「神遊」的下一步計畫，她許願：「文化部長可以幫我們辦慶功派對嗎？我們應該把駐台的外國媒體都請來，讓他們來見識我們的音樂文化。」她表示「神遊」才剛剛開始，這種類型的音樂要一直做一直做才做出自己的味道，「歡迎大家來『野火樂集』的臉書粉絲專頁交朋友，可以跟著我們一起期待，期待明年『台灣流聲機』展覽中更多好聽的歌曲及故事」。