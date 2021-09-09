響應政府振興五倍券專案，第一金(2892)旗下第一銀行率先推出刷卡回饋金專案，推出信用卡「振興有禮綁定送300元」(限量5萬名)且指定卡片加碼200元(限量1萬名)，另搭配「瘋振興」一系列刷卡活動、「分期抽抽樂」最大獎5千元刷卡金(限量50名)等，最高有機會領12,350元。

公營行庫配合振興五倍券，行銷手法也和民營行庫一較高下。第一金控日前公布的8月自結獲利，稅後純益為20.36億元、月減0.4%，累計稅後純益149.94億元、年增22.1%，累計每股稅後純益(EPS)1.17元。其中，子公司第一銀行8月稅後純益18.88億元、月減0.4％，累計稅後純益132.75億元、年增15.4%。

一銀「瘋振興」活動，邀請全民一起刷卡同樂，開心領回饋，包含「分期抽抽樂」、「瘋旅遊」、「瘋美食」、「瘋百貨」、「瘋量販」、「瘋加油」等「五夠瘋」優惠好康！「分期抽抽樂」則是於振興期間刷一銀卡單筆分期達3千元享抽獎機會，筆筆有獎，最小獎50元刷卡金，還有機會抽中最高5千元刷卡金，5倍立即變10倍。

瘋旅遊，至國內各大飯店住房、購買指定旅行社行程，刷卡滿額每月分期消費最高享1,500元回饋；數位振興券若綁定「宜蘭認同卡」除加碼500元外，再享飯店住宿5%回饋(每戶每月上限350元)，等於最高獲2,350元回饋金。

瘋美食，第一銀行攜手全台逾2百家品牌餐廳推出優惠折扣，特別推薦原燒、勝博殿、涮乃葉、古拉爵，不論外帶或內用，均享單筆消費1,500元現折200元優惠；若綁定「宜蘭認同卡」還享餐飲5%回饋，等於最高獲1,600元。

瘋百貨，適逢各大百貨週年慶期間，持一銀卡至義享時尚廣場、台北101百貨、遠東SOGO、微風、台茂購物中心等各大百貨消費，最高享10%回饋，若綁定「桃園市市民卡聯名卡/桃園市認同卡」除加碼500元外，新卡再享消費滿千贈百，至多獲1,200元回饋。

瘋量販，宅居下廚已蔚為全民運動，每周六、日以「iLeo信用卡」儲值全聯PX Pay享3%回饋；到家樂福線上購物網站筆筆消費贈5%，每戶每月最高回饋300元。

瘋加油，至中油直營站使用實體卡筆筆享3%回饋，若綁定「桃園市市民卡聯名卡/桃園市認同卡」除加碼500元外，再贈紅利2%，新卡再享消費滿千贈百。

數位振興券綁定第一銀行信用卡，除了本身5,000元，還享全卡友振興刷卡金300元，指定卡另加碼200元，搭配瘋旅遊最高回饋1,850元，分期再抽5,000元，最高有機會狂領12,350元。