由臺灣銀行統籌主辦日盛全台通新臺幣15億元聯合授信案，今（15）日完成聯貸簽約。該聯合授信案資金用途為充實中期營運週轉金所需，由臺灣銀行擔任統籌主辦銀行暨管理銀行，邀集合作金庫商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、第一商業銀行、臺灣中小企業銀行、全國農業金庫、華泰商業銀行及陽信商業銀行等9家金融機構參與。

此次聯貸案原擬籌組新臺幣12億元，在金融機構踴躍參貸下，超額認購逾1.7倍達新臺幣20.6億元，最終以新臺幣15億元結案，充分顯示金融同業對日盛全台通營運與獲利表現給予高度肯定。

日盛全台通係日盛國際租賃股份有限公司100%持股之子公司。自89年成立迄今，超過20年的營運經驗，提供企業車輛管理、定期保養、年度檢驗、車輛相關稅費代繳、保險、代步車等全方位車輛租賃服務，深受往來客戶之肯定。目前整體經濟環境雖受疫情影響，日盛全台通不畏疫情衝擊，業績與獲利均穩定成長，本次聯貸案順利籌組完成，有助於日盛全台通持續擴大事業布局。