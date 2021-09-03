5月中旬全台疫情大爆發，各行各業都受到衝擊，計程車業是首當其衝的產業之一。台灣大車隊近日發表2021年第二季乘車大數據黃皮書，根據統計數據，民眾叫車時要求「空氣清淨」服務成長了82％，「不聊天」服務成長10％；有趣的是，有民眾因為太久沒開車，電瓶沒電，導致微解封時要請小黃司機到府「代接電」，7月份也成長了40％。

台灣大車隊擁有2.2萬台計程車，疫情期間觀察到4大乘車「化學變化」。第一，民眾利用叫車APP，上午7點至9點上班時段最常要求「空氣清淨」服務，比疫情前成長82％。

第二，有企業了照顧疫情期間必須出門上班的員工，因此主動提供叫車服務，部分企業的月均叫車量甚至明顯增長10倍之多，尤以金融業居冠。時段方面，整體企業用戶上班時間使用率增加3.4％，下班時間增加2.1％。

第三，叫車民眾還可在APP上選擇「不聊天」服務，台灣大車隊表示這項服務以疫情最嚴重的雙北民眾最常使用，占全台80％，比疫情前增加了34％。

最後，7月13日微解封後，民眾紛紛開始外出解悶，台灣大車隊乘車大數據顯示「代接電」服務7月份成長了40％。意味著5月與6月防疫在家不出門，很多民眾車子放在家裡、電瓶沒電，趕緊找小黃司機來「神救援」。