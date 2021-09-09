嘉義市長黃敏惠歡迎旅客來嘉旅行。（廖素慧攝）

嘉義市旅客服務中心工程開工，未來提供旅客更優質服務。（廖素慧攝）

嘉義市拚觀光再邁向新里程碑，首座旅客服務中心9日在KANO園區舉行開工儀式，工程預定2022（明）年6月30日前完工啟用，市長黃敏惠擔任主祭者，上香祈求工程順利，並期許旅客服務中心讓觀光服務能量再升級。

黃敏惠表示，在百年嘉義公園旁，興建嘉義市第一座旅客服務中心，雖然占地不大，但服務能量很大，周邊有BRT候車亭、YOUBIKE租借站、廣大的停車空間，交通便利，服務中心內提供旅遊諮詢、餐飲販售、旅客等候、集哺乳室、如廁等用途。

此外，設有25坪的輕食與商品販售區，不僅活化公共空間，同時增加服務的功能性，提升服務質量，滿足遊客需求；周邊還有KANO棒球場、大滑草場與大溜滑梯，未來旅客服務中心將成為嘉義市的新亮點。

黃敏惠感謝設計、施工及經營團隊等單位，未來旅客服務中心商業空間的經營者與嘉義市史蹟資料館J18、嘉義市立美術館昭和J11咖啡店是同一家業者，將命名為J-MORI，MORI就是日文的「森」意涵。

黃敏惠表示，嘉義人的台語發音就像「自己人」，「自然」再加「人文」，就是這座旅客服務中心的寫照，我們要當最熱情的主人，把嘉義市之美介紹給每位旅客。

嘉義市政府觀光新聞處長張婉芬指出，嘉義市旅服中心總經費約1000萬元，位於重要交通節點上，整體使用空間57坪，包括25坪商業空間、22坪服務空間及10坪公廁，建築設計融合嘉義市木都意象。