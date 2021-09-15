秋節前夕，行政院南服中心攜手移民署關懷前鎮漁港外籍船員。（柯宗緯翻攝）

前鎮漁港為全國遠洋漁船重鎮，今天特別在中秋節連假前夕，適逢遠洋漁船返港整補之際，移民署國境事務大隊高雄港隊與行政院南部聯合服務中心結合動植物防疫檢疫局高雄分局、高雄市政府海洋局、衛生局等機關與各漁業公會、高雄區漁會在前鎮漁港漁民服務中心關懷外籍船員暨進行防堵非洲豬瘟及新冠肺炎防疫宣導。

遠洋漁船外籍船員長期海上作業辛勞，為關懷離鄉已久的外籍船員，並宣導防疫規定，移民署針對外籍船員容易觸犯我國法令而遭處罰或起訴之防疫規定製作多國語言防疫文宣，結合動植物防疫檢疫局多國語言防堵非洲豬瘟的摺頁實施宣導，同時為使外籍船員能有過節的溫暖，宣導活動中分享品嚐食品，營造中秋佳節的溫馨氛圍。

行政院南部聯合服務中心副執行長許乃文表示，外籍船員長期為我國漁業的發展奉獻心力，政府各機關均非常重視外籍船員的身心健康，但逢新冠肺炎及非洲豬瘟等疫情仍在世界各國感染與擴散之際，要請漁船業者與外籍船員務必遵守我國的防疫規定，確保境內安全。

移民署呼籲，民眾配合中央災害應變中心指示，由國外返國切勿攜帶動植物產品，且輸入肉品務必依動物傳染病防治條例申請檢疫，如違反規定者，不僅檢疫物要沒入銷毀，另將依動物傳染病防治條例，走私、違法輸入肉品處罰，請民眾切勿以身試法，而對於新冠肺炎疫情一刻都不可以鬆懈，請外籍船員配合政府各項防疫措施，降低感染風險，民眾若有疑似感染症狀，一定要至醫院進行篩檢。