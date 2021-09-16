立法院6月17日通過朝野協商決議，要求行政院在3個月內成立「3＋11」調查小組，並提出書面調查報告給立法院。民眾黨立委邱臣遠質疑，3個月將屆滿，行政院還是不成立調查小組、不做成調查報告，邱臣遠痛批，面對立法院的決議，蘇揆「一不四沒有」，根本是把全民當塑膠。

邱臣遠指出，行政院面對「3＋11」調查的「一不四沒有」，包含了不派員出席會議、沒有調查小組、沒有調查報告、沒有會議記錄，讓全民沒有真相。邱臣遠說，為暸解目前指揮中心邊境防疫及管制相關計畫與執行情形，民眾黨立法院黨團本周一發函，邀請疾管署跟交通部出席座談會，但兩個機關都以防疫為由不克出席，邱臣遠質疑，「是被高層指示不能來？不敢來？還是根本不願意來？」連派個人員出席、傾聽在野的疑慮都不願意，用消極的態度來面對社會疑惑，令人遺憾。

邱臣遠提到，民進黨團總召柯建銘9月初說，「3＋11」調查報告將在立法院正式開議前送進來、行政院一定面對；但明天就要開議，調查報告還是沒送進來，民進黨團不應姑息政院藐視國會監督職權的事實、自我閹割，錯把專案報告當調查報告、魚目混珠，替行政單位的錯誤決策護航。

上周五朝野協商結論，蘇揆明日將率相關部會首長列席，提出航空機組員隔離「3＋11」決策過程的專案報告，「專案報告跟調查報告兩者性質、效力完全不同」，邱臣遠要求，調查報告至少要包含事件發生經過、事實資料、分析跟結論、違規事件的調查以及處理措施，到底誰疏失？誰要負責？誰要被懲處？全民要真相。

邱臣遠質疑，從6月2日監察院啟動調查、6月17日立法院要求行政院成立調查小組至今超過三個月，行政院的怠慢與不作為，是不是在替衛福部長陳時中用「時間來換空間」，讓陳時中在還沒完成調查前就先定調3＋11是群聚，不是破口。