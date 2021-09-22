行政院長蘇貞昌今日至立法院針對疫苗整備進行專案報告。時力立委邱顯智、陳椒華、王婉諭今日表示，目前傳出美方將啟動新的邊境管制措施，認證疫苗的種類則待定。政府應盡快了解影響範圍及認可疫苗品牌，並及早提出配套措施。

陳椒華指出，上周拿到3＋11報告時，裡面並未說明4月9日及4月13日會議為何沒有會議記錄，這份報告實在太過草率。

陳椒華說，目前 Delta 病毒肆虐，國內包括台大公衛教授詹長權、中研院生醫所何美鄉等學者，都有呼籲中高年齡層防護力要加強，應該施打兩劑，但卻有許多中高年齡族群，別說兩劑，甚至連一劑都還沒打，政府的政策何在？

王婉諭表示，歐美國家建議間隔時間多半在 4 到 8 周，甚至 WHO 針對「疫苗數量不足國家」建議的間隔時間也僅 12 周，然而，目前國內的 AZ 跟莫德納的間隔時間都非常長，很多人施打第一劑過後已經超過 12 周，仍未能施打第二劑，衛福部應盡快妥善分配。

王婉諭指出，外媒指出美方將啟動新的邊境管制措施，要求各國旅客出示完整兩劑疫苗接種證明，認證疫苗的種類則待定中。衛福部長陳時中雖表示，此政策應是針對美國原先限制的高風險國家，台灣並不受影響，然而外媒報導的用語是所有「外國人」（foreign nationals）皆須出示完整疫苗接種證明。但政府還是要趕快了解，以便及早提出配套。

邱顯智說，疫苗接種不良反應的案件累積不少，但因 COVID-19 感染而死亡的案例，目前只適用衛生福利部訂定《喪葬慰問金發給要點》，發給家屬 10 萬元慰問金。但依照《災害防救法》規定，這應該要由各中央災害防救業務主管機關會商地方政府，統一訂定救助種類及標準，目前並未詳細釐清相關規定，政府應盡快處理。