國民黨立法院黨團首席副書記長萬美玲（左起）、書記長陳玉珍、總召費鴻泰及副書記長李德維在立院議場門口舉行記者會，要求重寫上周被杯葛的「3+11」報告，否則周五將強烈杯葛施政總質詢。（劉宗龍攝）

行政院長蘇貞昌上周到立院報告3＋11報告遭到國民黨杯葛，國民黨立院黨團今天在立法院議場外開記者會要求蘇貞昌重寫上周被他們杯葛的「3＋11」報告，因為寫得太爛了，否則周五他們還會繼續強烈杯葛施政總質詢。

國民黨團總召費鴻泰表示，國民黨之所以杯葛3＋11報告，因為內容竟然是在歌功頌德、令人錯愕，沒有任何調查、檢討、真相甚至道歉，就算他跟民進黨團交涉，民進黨仍不肯說明3＋11會議資料，才杯葛不讓讓蘇上臺。費鴻泰要求報告重寫、重新到立法院報告，否則周五起的施政總質詢，國民黨團還會強烈杯葛，他也怒嗆蘇貞昌，「不配做中華民國的行政院長！」

蘇貞昌今天到立院報告「疫苗整備及受害救濟」，費鴻泰批評也寫得非常爛，報告內容好像意思是「打那麼多疫苗哪有不死人？」但目前一場疫苗死亡後的調查會議都沒有開，700多位死者都已下葬或火葬，如何調查？

費鴻泰認為這份報告不及格，至於今天為何讓蘇順利上臺報告，費表示，因為這沒有到犯死刑的錯，但是3＋11破口就是冤死8百多人，如果3＋11、諾富特不是破口，那指揮中心總要講一下，破口是什麼？

費質疑，如果陳時中堅持「3＋11」不是破口，那難道諾富特飯店是破口嗎，若不是，破口到底是什麼，難道有人在萬華天空撒病毒，讓阿公店、獅子王平白無故感染？

費鴻泰表示，衛福部長陳時中把生產疫苗跟作蛋糕相比，蘇貞昌則是把防疫跟打棒球相比，但打棒球要團結，最怕打假球，臺灣職棒史上2次打假球，把棒球運動毀了多少年，「蘇貞昌難道你在打假球嗎？」