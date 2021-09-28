立法院今（28）日再邀行政院長蘇貞昌進行施政報告並備質詢，一早藍綠雙方搶占議場，其中藍委陳玉珍的表現，連同黨同志李德維都大讚，不僅成功突襲民進黨7位立委，讓他們只能被「摸哨」，更力拚民進黨多位女將，只為討回人民公道。

李德維今（28日）在臉書發文表示，蘇貞昌針對「3+11」的專案報告，第一次沒過，「補考」也沒過，結果民進黨團無視民怨，從昨天傍晚起就排班夜宿議場門口，打算再度挾多數暴力，排除國民黨團杯葛，護航蘇貞昌今天施政報告。

對於陳玉珍的清晨5點多拂曉出擊，李德維指出，那正是熬夜熬到最疲憊的時候，陳玉珍穿過綠委鄭運鵬，莊瑞雄等人的眼皮子底下，直接卡住議場大門最前位，7位民進黨委員這才驚醒，氣急敗壞，一個詞兒形容，就是被「摸哨」了！

李德維直言，平心而論，如果蘇貞昌與衛福部長陳時中願意坦白交代「3+11」始末，誠心向受害的民眾道歉，各黨團依權責與程序質詢，也不必鬥智鬥勇，問題是，蘇貞昌與陳時中的傲慢，已經讓他們忘了自己是公僕，而民眾不該受這種委屈。