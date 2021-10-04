2022選舉將至，高雄市長陳其邁昨（3）日受訪時被問到，對於明年拚連任是否有隱憂？若遇上對手是台北市長柯文哲會有壓力嗎？陳其邁表示，距離選舉還有一年多的時間，不會想著要連任，而是把該做的市政做好，對手是自己，只有反省缺點、不斷超越自己，並真心對待城市，這才是市長的必備條件。

陳其邁昨接受前總統陳水扁廣播節目「有夢上水」專訪，陳水扁提到，新台灣智庫8月17日的民調結果顯示，陳其邁的市政滿意度71.1%，支持他連任的民眾有65.1%；而民進黨議員的支持度有40.9%、國民黨10%、民眾黨7.4%。但陳水扁也說，不相信國民黨支持度那麼低，並問陳其邁對於明年是否有連任的隱憂。

陳其邁表示，對他來說就是兩年拚四年，要趕進度，如果施政調整成選舉模式，屆時一定會被問市長（任內）做了什麼，所以對他來說，要不分藍綠、大力建設高雄，好的政績民眾才會支持，且自己是高雄栽培的，選兩次才當上市長，很珍惜這樣的機會，所以該做什麼就做，是一種使命感。

陳水扁也問，如果明年選舉對手是柯文哲，會有壓力嗎？陳其邁說，自己是南部小孩，就傻傻做、認真打拚；而高雄這二、三年變化很大，對政治人物要求標準很高，也是城市進步的地方，如果給你機會做不好，市民都很清楚。

對於被傳要選高雄市長，柯文哲日前在議會接受質詢時表示，「沒有啦，還有人說我要選桃園，什麼都要我選，消息也不是我放的」。北市副市長黃珊珊則曾在廣播節目中透露，柯文哲的目標很明確，就是「2024選總統」。