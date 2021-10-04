國民黨立委賴士葆今天在立院財政委員會質詢衛福部長陳時中，衛福部給高端聯亞保證採購各500萬劑疫苗，成「冤大頭」。陳時中強調，聯亞沒有過EUA就沒有保證採購，沒通過就沒有，有通過就有，合約很清楚。

賴士葆指出，衛福部疫苗採購已執行241億的預算，其中保證採購高端疫苗500萬劑共40億，聯亞EUA未過但已生產200萬劑共15億，政府花在高端聯亞的疫苗採購就佔已執行數的23％，政府還各給高端聯亞3.7億的研發費，根本冤大頭。

陳時中解釋，研發費用其實相較世界各國還要低；至於保證採購部分，陳強調貨到了才會付款，聯亞在沒取得EUA之前，就沒有保證採購，通過了才會有，合約都簽得很清楚，不會因為聯亞已經生產200萬劑就要付那200萬劑的錢。

賴士葆質疑，現在高端只打了100多萬劑，但衛福部的保證採購有500萬劑，萬一打不完，錢要照付？陳時中說，交貨才會開始付錢，且所有疫苗確實都有可能會剩，但還是一定要買足疫苗。

賴士葆批評陳時中「萬般阻撓只為高端」，陳時中則說，「所有廠牌都是這樣的合約」。

國民黨立委林德福也問陳時中，第一批的高端疫苗500萬劑沒打完全，有沒有考慮怎麼處理？陳時中說，有相關考慮，不過現在是施打高峰期，所以希望施打可以更完全。

林德福說，高端疫苗時效半年，但是現在還沒有國際認證，台灣人打不完你要送出國也沒人要，後面還有500萬劑追加擴充，要怎麼處理？陳時中則解釋，追加擴充的是開口合約，「可以止掉」。

陳時中說，高端疫苗現在在歐洲跟中美洲都有在努力爭取認證，對於立委追問疫苗剩餘問題，陳強調，各種疫苗都會有剩餘，規劃的額度都希望是超額購買，這是全民期望。