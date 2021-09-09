中秋節即將到來，也迎來為期四天的連假，提到中秋節不外乎聯想到團聚烤肉、賞月吃月餅等活動，今年受到疫情的影響，許多表演及慶祝活動紛紛取消，但永慶房屋送禮不取消！特別針對即將到來的中秋節推出超萌的「圓滿小夜燈」，要陪你一起過中秋。

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示：「中秋節是台灣三大傳統節慶之一，也是個象徵團圓慶賀的日子，從五月中台灣本土疫情爆發後，大家團結ㄧ條心對抗疫情，永慶房屋也特別設計富有中秋節特色的『圓滿小夜燈』！夜燈是許多家庭會用到的日常物品，燈更是具有溫暖、溫馨的意涵，希望透過『圓滿小夜燈』照亮所有人的家，同時也代表著每一位永慶的經紀人努力完成客戶的請託，替每一位客戶圓滿成家！」

「永慶房屋幸福生活」臉書粉絲團推出線上抽獎活動，只要在9月10日~9月21日內上傳圓滿小夜燈DIY完成後的照片，就有機會抽中禮券。(圖/永慶房屋提供)

永慶房屋給你滿滿的幸福 DIY動手設計獨一無二小夜燈

造型可愛的圓滿小夜燈組裝輕鬆簡單，只要把木板組的主要零件拆下來並用裡面的超輕土上色，有多種黏土顏色可以自由搭配出專屬於自己的小夜燈，之後再將零件組裝並掛上最重要的小夜燈就完成了！除了自己動手做之外也可以跟小孩一起合力完成增進親子間的互動喔！完成後的小夜燈放在房間不只實用同時也是一個超「萌」的擺設。

「永慶房屋幸福生活」臉書粉絲團更加碼推出線上抽獎活動，民眾只要於9/10~9/21期間內上傳圓滿小夜燈DIY完成後的照片，就有機會抽中實用的禮券，快來一起試試手氣拼創意，除此之外，粉絲團還推出DIY小夜燈組裝影片，由永慶房屋小編親自show出自己做的圓滿小夜燈，照亮大家的中秋夜。

造型可愛的圓滿小夜燈可以自由發揮創意搭配出不同設計。(圖/永慶房屋提供)

後疫情時代防疫要做好 永慶快搜APP線上看屋免煩惱

面對後疫情時代，雖然疫苗陸續施打中，但是防疫措施依舊不可鬆懈，中秋節除了在家動手組裝「圓滿小夜燈」之外，也可以在家輕鬆賞屋！有「科技房仲」美譽的永慶房屋在2017年就超前部署推出「實境找房」線上賞屋服務，只要一機在手就可以輕鬆線上賞屋，更與Google街景結合可以充分了解周遭生活機能，現在更有創新的「專人導覽」線上帶看服務；由經紀人實地拍攝影片，詳細解說房屋格局及特色。

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，永慶房屋一直秉持最初助人成家的理念，運用科技讓賞屋變得更方便，提供給消費者更優質的服務，從「實境找房」到「專人導覽」不斷進步，兩者相加後發揮1+1>2的效果，消費者無需出門就可以輕鬆認識雙北的物件，既安全又便利，努力圓滿客戶想要成家的願望。