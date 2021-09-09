最近很多民眾在街頭看到豎立「SMALL IS NEW BIG」的看板，聯聚表示，凸顯「小即是大」，更恰到好處的居住模式。（盧金足攝）

《聯聚城市稻田--人禾好時》規畫展區，隨著時節的變化，帶大家進入水稻的生長進程。（盧金足攝）

台中市七期精華地段，出現令人驚艷的綠色稻浪景觀。（盧金足攝）

青銀共居不一定住在同一間房子，「三代共鄰」成為時代新趨勢，長輩與子女各自保有自主空間，又能彼此照應，從日本開始流行的世代宅觀念，近來也逐漸成為台灣居住潮流。

有人說「一碗湯不會冷掉的距離」最剛好，聯聚建設總經理王于娟表示，「其實三代同住一社區，家族聚餐不一定要在家裡，也能選擇在社區公設空間共度溫馨家庭時光，輕食餐廳一起享用下午茶、KTV室練歌喉、劇院看電影，這樣的生活豐富感更好。」

台中豪宅一哥聯聚建設，向來推出大坪數豪邸，過去客戶多為傳產企業主，三代同堂比例較高，近來觀察到許多二代長大後，對住居選擇有不一樣的想法，同住一社區的客戶比例增加，隨著單戶人口減少，中坪數宅成為主流，今年底聯聚建設首次推出50坪產品。

聯聚建設以「SMALL IS NEW BIG」，總結對居住生活的新定義，新客層包括年輕實業家、菁英白領、退休族，甚至有企業主選擇作為招待會所，單戶50坪，合併戶100坪，空間選擇上更具彈性，客層也更豐富多元

如何達成「SMALL IS NEW BIG」目標，聯聚建設指出，基地條件為最優先考量，需以全齡客群需求出發，周邊設施如學校、公園綠覆、醫療、交通、政經、藝文等皆不可或缺

，因此城市的中心「七期重劃區」為聯聚擇地標準。

品牌力就是競爭力，但選地哲學對建商而言，是跨出成功的重要一大步，選地選對了，市場勝率先馳得點，嚴格的擇地原則，讓聯聚建案擁有先天位置優勢，如何打造安全、實用、具美感的建築設計，就是選址後最首要任務。

建築能改變一座城市的地景風貌，如何規畫有個性及辨識度的建築，也是建築考量重點之一，轉進室內，引景入室不只是工法，還要有美學素質，聯聚透過大面窗引進滿室綠意

，讓室內空間有更好的延伸感；除了室內空間，居住者可將公設空間視為社交生活的延伸。

近期新案新增年輕世代重視的重訓健身房， 輕食空間的共享餐桌設計，讓親朋好友多一個相聚的理由，電動車充電需求之外，貼心為住戶的跑車，測試出不傷底盤的精準車道坡度比，通過一條龍式社區物業管理，提供高效率高品質的服務。

聯聚新生活主張第一案，新案名為「聯聚方瑞大廈」，位於市政路與惠來路角地，目前因尚未開工，開放基地為城市稻田，並規畫貨櫃展覽，周末吸引不少民眾打卡拍照。

該基地不只參觀人潮多，未來推案詢問度也相當高，該基地面60米寬市政路，路間有種植多年的台灣欒樹，與台北市仁愛路並稱為全台灣最美的林蔭大道，市政路商辦案聚集，未來台中最國際化的建築群像都將座落於此，且坐擁南北七期不同優點。