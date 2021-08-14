F-35B戰機將在日本「出雲」號護衛艦上進行起降訓練

接近日本政府的消息人士透露，防衛省在2022年的預算草案中，打算砸下超過1000億日圓（約252億台幣），再採購約10架F-35A和F-35B隱形戰機。

據《毎日新聞》13日報導，日本在2021會計年度預算中，以650億日元（近164億台幣），採購了6架F-35戰機，而新草案的金額幾乎是這的兩倍。而日方會這麼做，是要加速因應中方的海上軍事行動。

隨著日本將出雲級直升機護衛艦改裝為航母，自衛隊也加速部署F-35。