網約車平台「滴滴出行」6月底在美國首次公開募股（IPO）後，遭中國實施安全審查。中國今天更頒布新規，要求重要汽車數據應在境內存儲，若因業務需向境外提供，應落實安全評估制度。

據新華社等陸媒報導，這份「汽車數據安全管理若干規定（試行）」是由中國國家互聯網信息辦公室、國家發展和改革委員會、工業和信息化部、公安部、交通運輸部等部門聯合頒布，自2021年10月1日起施行。

規定強調，汽車數據處理者展開重要數據處理活動，應當遵守依法在境內存儲的規定，加強重要數據安全保護。

規定稱，若因業務需要確需向境外提供重要數據的，汽車數據處理者應當落實數據出境安全評估制度要求，不得超出出境安全評估結論違規向境外提供重要數據，並要在年度報告中補充報告相關情況。

規定指出，汽車數據處理者開展重要數據處理活動，應當按照規定開展風險評估，並向省、自治區、直轄市網信部門和有關部門報送風險評估報告。

規定稱，風險評估報告應當包括處理的重要數據的種類、數量、範圍、保存地點與期限、使用方式，開展數據處理活動情況以及是否向第三方提供，面臨的數據安全風險及其應對措施等。

規定並要求，業者開展重要數據處理活動，應當在每年12月25日前向省、自治區、直轄市網信部門和有關部門報送年度汽車數據安全管理情況。

規定還提到，國家網路監管部門將會同國務院有關部門以抽查等方式核驗安全評估事項，汽車數據處理者應當予以配合。

滴滴6月底在美國首次公開募股，每股發行價14美元，籌資約44億美元（約新台幣1228億元），成為阿里巴巴集團2014年赴美上市籌資250億美元以來規模最大的中國公司IPO案。

滴滴風光上市後麻煩接踵而至。中國國家網信辦7月2日以維護國家安全為由，對滴滴實施網路安全審查，期間新用戶註冊暫停；4日再將滴滴出行應用程式下架並要求整改，理由是存在嚴重違法違規收集使用個人資訊的問題。

風暴未就此平息，25款滴滴相關應用程式7月9日遭勒令下架，包括駕駛使用的軟體，導致滴滴營運大受影響。（編輯：繆宗翰/周慧盈）