1名網友日前在高雄林園1處道路上發現1輛車欲在雙黃線迴轉，而他拍攝的照片中，路面上竟有1個大大的「孝」字，讓其他網友笑說「在『孝道』出現孝子製造機」、「孝道並軌」；根據交通管理處罰條例，在設有禁止迴車標誌或劃有分向限制線、禁止超車線或禁止變換車道線的路段迴車，可處600元至1800元罰鍰。

該名網友在臉書「路上觀察學院」發表1張圖片，圖片中是高雄市林園區某處道路上，1名騎士在路上發現1輛計車正試圖在雙黃線上違規迴轉，不過照片中吸引人注意的不只是車輛，還有在斑馬線旁竟出現大大的油漆漆成的字「孝」，字體大小幾乎是1個道路寬，讓原po笑說「孝道」。

網友在高雄林園1處道路上發現1輛車欲在雙黃線迴轉，而他拍攝的照片中，路面上竟有1個大大的「孝」字，讓其他網友笑說「在『孝道』出現孝子製造機」。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

其他網友則留言說，「這台雙黃線迴轉的孝子製造機正在示範」、「孝子製造地」、「雙黃線迴轉，直接當孝子製造機」、「衝過去，汽車駕駛就變成孝子」、「孝道並軌、孝道不行」、「提醒這裡汽車大迴轉容易撞到孝子」、「有個不孝子跨越雙黃線」、「要進孝道」。

依據道路交通管理處罰條例第49條第2款規定，在設有禁止迴車標誌或劃有分向限制線、禁止超車線或禁止變換車道線的路段迴車，可處駕駛人新台幣600元至1800元以下罰鍰，並記違規點數1點。