陳姓男子在2019年10月間遠赴大陸學習製毒技術，返台後取得器具及化學藥品，在南投租廠房自去年4月起產製第四級毒品「硝西泮」，經諮詢有化工經驗的蕭男技術指導，再聘洪男協助產製。檢調今年4月間搜索查獲大批製毒器具、半成品及成品，還查扣一份製毒筆記。台中地檢署將陳男等3人依違反《毒品危害防制條例》起訴。

陳男為學習產製毒品技術，在2019年10月間到大陸向男子「阿宏」學習製造「硝西泮」，「阿宏」給陳男人民幣2萬元作為製毒開銷，陳男返台後在同年12月間在南投市租用1家鐵皮廠房，並找人整修水電，搬進廢棄電玩機台作掩護。

「阿宏」在2019年12月至2020年1月間竟在大陸遙控指派在台男子將一批製毒原料及器具交給陳男，陳男再到化工行及五金行購齊相關化學藥品及器材，自2020年4月藏身工廠製毒。陳男製毒過程並不順利，在同年4月21日找到有化工經驗的蕭男，諮詢製程及原料比例，蕭男還提供去除雜質及增加濃度等建議。

陳男自2020年5月間以月薪5萬元邀洪男協助，兩人聯手製毒約2個月後，洪男以沒拿到酬勞退出，陳男仍獨自在廠房產製「硝西泮」，順利製作出含有「硝西泮」的結晶粉末。

法務部調查局中部機動工作站循線調查，在今年4月24四晚間到南投工廠及陳男位於中市住處搜索查獲，查扣大量製毒器具、原料，含有「硝西泮」成分的不明溶液、內容物及粉末等近約20公斤，鍋具、容器等都檢驗出含「硝西泮」殘留物，並查扣純質「硝西泮」500多公克。

此外，調查人員並查獲一份製毒筆記，紀錄「阿宏」所傳授的二階段製程及方法。陳男供稱，他自今年4月間起獨自在南投工廠依照筆記作法，完成含有「硝西泮」成分的結晶粉末。

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