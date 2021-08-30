淡水媽機車載7歲兒闖紅燈遭撞卡公車底 母親慘斷腿（翻攝照片／戴上容新北傳真）

淡水媽機車載7歲兒闖紅燈遭撞卡公車底 母親慘斷腿（翻攝照片／戴上容新北傳真）

40歲裘女騎機車載著7歲兒子，30日下午4時行經淡水區中正路二段、淡海路口違規闖紅燈，正好被一部對向39歲張女所駕駛的小客車撞上，機車被撞飛後，又被公車撞上，車身卡在公車底下，裘女左小腿骨折，7歲兒子左手擦挫傷，雙雙被送往淡水馬偕醫院救治。

淡水警分局表示，警方協助消防將裘女脫困並送醫治療，男童未受傷，裘女經初步檢視有左腳骨折情形，三方事故駕駛人經酒測值為0，全案依交通事故處理流程處置，詳細事故原因將進一步調查釐清。