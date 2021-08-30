淡水媽機車載7歲兒闖紅燈遭撞 車身卡公車底、母親慘斷腿 18:182021/08/30 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 淡水媽機車載7歲兒闖紅燈遭撞卡公車底 母親慘斷腿 （翻攝照片／戴上容新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 淡水媽機車載7歲兒闖紅燈遭撞卡公車底 母親慘斷腿（翻攝照片／戴上容新北傳真） 淡水媽機車載7歲兒闖紅燈遭撞卡公車底 母親慘斷腿（翻攝照片／戴上容新北傳真） 40歲裘女騎機車載著7歲兒子，30日下午4時行經淡水區中正路二段、淡海路口違規闖紅燈，正好被一部對向39歲張女所駕駛的小客車撞上，機車被撞飛後，又被公車撞上，車身卡在公車底下，裘女左小腿骨折，7歲兒子左手擦挫傷，雙雙被送往淡水馬偕醫院救治。 淡水警分局表示，警方協助消防將裘女脫困並送醫治療，男童未受傷，裘女經初步檢視有左腳骨折情形，三方事故駕駛人經酒測值為0，全案依交通事故處理流程處置，詳細事故原因將進一步調查釐清。 母載女與聯結車擦撞 11歲後座國小女搶救3天仍不治 賭客贏錢想領賭金秒被踢群組加封鎖 無良詐團吸上億賭金 #7歲 #公車 #機車 #闖紅燈 #裘女 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 故意伸腿遭輾要紅包不報警 檢起訴「碰瓷哥」假車禍 11:412021/08/30 社會 李敏鎬爆熱戀小9歲女團前成員 開豪車回家 互動全被拍 11:352021/08/30 娛樂 高雄夫妻陳屍住家 妻子倒臥房間身亡丈夫頂樓輕生 03:182021/08/30 社會 江宏傑離婚38天首受訪「認識真正的自己」接新節目離家每天視訊兒女 16:392021/08/30 娛樂 花500嫖13歲幼齒下場慘 應召站要求濃妝謊報年齡 08:372021/08/30 社會 失控辱罵7旬婦「不守婦道專釣男人揩油」他不聽勸告下場慘 11:532021/08/30 社會 母餵安眠藥給2歲女欲尋短自己獨活 生父怒請法院重判 14:272021/08/30 社會 喝醉誤開車門 北投男跌倒趴在馬路分隔島 13:062021/08/30 社會 吳亦凡舊愛遭網友送錢轟蕩婦 她不忍了反擊：答案都在時間裡 11:582021/08/30 娛樂 39歲女打完高端心跳飆到130 衛生局長：中市第5位 13:152021/08/30 生活 5歲童遭美洲獅狠咬險成大餐 勇媽赤手肉搏救回兒子 10:242021/08/30 搜奇 社會熱門新聞 淡水媽機車載7歲兒闖紅燈遭撞 車身卡公車底、母親慘斷腿 - 社會 海軍已婚中校「暈船」偷吃女下士 司令劉志斌震怒記兩大過汰除 - 社會 遭通緝退役中將林勤經溢領203萬 執行署今執行入國庫 - 社會 5歲童火化「骨頭跟老人一樣黑」 心碎真相曝光網怒：家長進火爐 - 社會 應召女技巧太好 男客癱軟床上想喘一下結果慘了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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