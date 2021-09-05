公車左轉未注意擦撞老婦人 受傷送醫無生命危險 13:292021/09/05 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 汐止區1輛公車左轉時不慎擦撞婦人。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（5）日上午10時50分許，新北市汐止區1輛藍23路公車沿福德三路左轉福德一路86巷時，疑未注意行人，擦撞77歲王姓婦人，造成王婦頭、胸、臉部擦挫傷，意識清醒，無生命危險，隨後被送往汐止國泰醫院醫治。 警方表示，公車駕駛55歲解姓男子左轉時疑未注意行人，不慎擦撞沿行人穿越道過馬路的王姓婦人，所幸車速不快，婦人全身多處擦挫傷，無生命危險；員警對解男進行酒測，無酒精反應，肇事原因已在調查。 賓士車違停遭警盤查 逃進死巷連撞13輛機車丟毒品被抓包 波麗士化身大力士 徒手推缺油料車解除危機 #擦撞 #無生命危險 #左轉 #未注意 #王姓婦人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台26線枋山段4車追撞回堵1公里 警半小時內解除堵車危機 19:592021/09/04 社會 花蓮市小客車疑似沿路漏油 後方機車接連慘摔 17:032021/09/03 社會 國一彰化段大貨車追撞聯結車 車頭撞爛駕駛遭夾昏 10:332021/09/03 社會 下班時間婦人路邊急哭車拋錨 暖警救援助推車 21:522021/09/03 社會 台中男酒駕自撞護欄亡 車頭驚悚變形酒測值爆表 10:232021/09/05 社會 無號誌路口右轉不讓直行車 貨車撞飛機車小黃慘遭波及 10:122021/09/04 社會 失智婦搭公車不知該去哪 警比對人臉助返家 17:052021/09/03 社會 千鈞一髮 基隆成功停車場鋼樑掉落砸3車沒傷到人 13:222021/09/03 社會 與死神擦肩 聯結車起步追撞 女騎士翻滾自救驚險畫面曝光 13:132021/09/04 社會 8旬婦迷途3公里 八德警靠電子錶登錄電話助返家 20:442021/09/03 社會 女遊客為拍網美照 慘摔太平山見晴步道10公尺鐵軌邊坡 11:502021/09/03 社會 社會熱門新聞 22歲仙氣混血女模失蹤2天 遺體卡大樓外牆管道夾縫 - 社會 億萬富翁晚年住療養院 身敗名裂遭遺棄全因喜做這荒唐事 - 社會 22歲仙氣混血嫩模墜亡 母悲痛控訴：人生被渣男毀了 - 社會 「銀行界李宗瑞」激戰10女藏15G影片 遭妻怒告結局曝 - 社會 【獨家】軍紀無存 馬防部士官離譜在營內性侵女兵 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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