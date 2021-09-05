今（5）日上午10時50分許，新北市汐止區1輛藍23路公車沿福德三路左轉福德一路86巷時，疑未注意行人，擦撞77歲王姓婦人，造成王婦頭、胸、臉部擦挫傷，意識清醒，無生命危險，隨後被送往汐止國泰醫院醫治。

警方表示，公車駕駛55歲解姓男子左轉時疑未注意行人，不慎擦撞沿行人穿越道過馬路的王姓婦人，所幸車速不快，婦人全身多處擦挫傷，無生命危險；員警對解男進行酒測，無酒精反應，肇事原因已在調查。