轎車與校車爭搶進入華平路互撞，轎車右側受損嚴重。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市瀛海中學校車10日清晨6時49分從安平區慶平路左轉華平路時，撞上對向同樣要右轉進入華平路的1輛轎車，轎車駕駛林姓男子頭部擦傷，5、6名學生下車一臉驚惶，在校方安排下改搭計程車上學。校車毛姓司機在警方排除狀況後，7時30分將車駛離。

台南市10日清晨發生一起校車與轎車對撞事故，1輛載著學生的高中學校外包遊覽車，從慶平路左轉華平路，遇上對向正要從慶平路右轉華平路的白色轎車，兩車爭搶進入華平路相撞，轎車右前側全毀，林姓駕駛額頭擦撞受傷。

校車發生車禍，車上還有5、6名學生，雖未受傷，大家下車站在路邊一臉驚惶，校方接獲通知，改安排兩輛計程車，先將學生載往學校。

警方隨後抵達，雙方駕駛酒測值為○，林男輕傷送醫無大礙，正值上班上學時間，現場交通一度雍塞，作完現場量測記錄後，毛男駕著校車7時30分駛離，排除現場事故障礙。

警方表示，依規定在路口時，右轉車需禮讓左轉車，但詳細肇事責任還需後續釐清，民事賠償由雙方私下處理。