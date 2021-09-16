經常做各項飛彈試射的屏東「九鵬基地」，是我國軍事重地、安全管制嚴格；不料卻爆出1名盧姓安全維護管理師在值勤夜班前喝醉，託同事代刷卡到勤，還在休假時偷開公務車發生車禍，事後遭中科院記2大過解聘；不過盧男卻堅稱非曠職，也無蓄意破壞公物，反控中科院非法解僱；法院認為中科院解僱有理，判盧男敗訴。

判決書指出，中科院主張擔任「九鵬基地」督察安全室營安組管理師的盧姓男子，工作內容攸關整個基地安全，盧男在2019年10月1日輪值晚班時因酒醉無法上班，請同事代班，還讓同事代為刷卡，此外也在同年12月在休假日時駕公務車外出發生車禍，遭中科院得知實情記2大過並解除勞動契約。

不過盧男認為，他雖喝醉無法上班，但仍有請同事代班，並非曠職，而駕公務車出車禍屬意外，並非蓄意破壞公物，中科院懲處2項理由皆不成立；他還說九鵬基地的員工休假時駕公務車已是「潛規則」，其他人皆如此，對方不該只懲戒他，反控中科院非法解僱。

屏東地院認為，盧男負責基地安全維護工作，更應恪遵值勤規範，卻在值勤前喝醉酒，等於讓陷營區安全於危險中，且其他員工證稱下哨及休假均不可使用公務車，認定盧男辯詞不足採信，判定敗訴。

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