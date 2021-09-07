桃園發生長榮機師及其家人確診感染，這起感染事件中央流行指揮中心發送大量細胞簡訊，讓居住在長榮航空大樓附近、蘆竹區南崁里的市民緊張不已，為此環保局7日上午再次出動防疫消毒人員，針對長榮大樓附近鄰里進行擴大消毒。

環保局6日先針對北科附工及鄰近7里執行消毒工作，7日上午再出動蘆竹區中隊，動員防疫消毒人員10人、2部消毒車，到長榮大樓附近的南崁里及南榮里公共區域擴大消毒，確保社區環境安全居民放心。

環保局長呂理德表示，因應長榮機師突破性感染事件衍生的相關確診案例，首先進行確診學生就讀的北科附工，消毒校園內外環境以及臨近校園週邊的桃園區三民，萬壽，成功，東門，東山里以及龜山區中興，山德里等7里與確診者的公共場所足跡熱點，降低環境風險維護居民健康。

呂理德說，長榮機師確診案件發生後，長榮航空大樓附近蘆竹區南崁里，在地居民收到細胞簡訊提醒相當擔心，7日才動員蘆竹清潔隊防疫消毒人員10人、2部砲霧式消毒車，穿梭長榮大樓周邊區域消毒，大街小巷都可見消毒車與防疫人員噴灑消毒劑，下午將全數完成，另也提醒市民要做好自主健康管理。