新北市議員白珮茹及永興里長許瑞林施工前現場勘查。（金山區公所提供）

新北市議員白珮茹及永興里長許瑞林完工現場會勘。（金山區公所提供）

新北市金山區公所於中秋節前夕捎來好消息，中秋節前已完成金山區忠義路避車空間增設工程，大幅改善可視範圍降低交通事故情形，解決市民或緊急救護會車需求，更提供社區巴士便捷行駛及候車居民的安全。

金山忠義道路因地形限制，路幅狹窄且多處為上坡路段，社區巴士會車困難，易造成擦撞危險，因而未能設站，住在山區長者為數不少，無社區巴士僅能徒步行走，相當辛苦。

新北市議員白珮茹與永興里長許瑞林今年7月邀集新北市養護工程處及區公所共同會勘，建議改善路口寬度，讓社區巴士便於通行，山上的長者進出方便。

金山區長廖武輝表示，改善工程已於9月16日完工，增設長度38公尺、寬度增加1.5公尺的道路避車空間，並增設爬坡路段避車空間，將忠義路單側排水設施調整為箱涵，可保持原有排水功能並達到道路拓寬的目的。

廖武輝說，該路段將於中秋節前夕開放通行，改善後增加用路人道路寬度，提供車輛安全會車空間，也讓社區接駁巴士及候車民眾更有安全保障，將納入未來行駛規畫路線，後續將邀集相關單位研議路線班次，以解決長久以來當地民眾交通不便的問題。

白珮茹表示，增設避車空間提供民眾一個安全回家的路，讓居住在忠義路上的居民出入更便捷。