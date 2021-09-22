竹山鎮田子及鯉魚里等4處野溪及排水溝，因護岸基礎淘空陷落形成大坑洞，或因砌石駁坎難擋溪洪沖刷危及民宅，縣長林明溱22日逐一會勘，並責由農業處優先搶修補強，解除當地民眾心頭大患，也避免擴大成災。

林明溱到竹山鎮會勘時表示，感謝議員蔡孟娥、游顥及鎮代們的關心，讓縣府能在最快時間掌握地方受災的痛苦，而立委許淑華在中央協助縣府爭取補助經費，更是功不可沒。

林明溱等人到田子里仁海橋上游勘查時，看到護岸基礎破損，導致臨溪道路淘空陷落出現大坑洞，將先補實破損護岸基礎，再回填修復遭淘空陷落的臨溪道路，農業處水保科將優先測設發包動工改善。

竹山鎮田子里田東巷民宅間的野溪，駁坎年久失修，不堪溪洪沖刷砌石持續崩落，已經危及民宅，居民每逢大雨聽到轟隆洪水聲，都整夜睡不著覺，縣府將在兩岸更新水泥護岸，徹底改善。

田子公墓旁排水溝，因嚴重阻塞而影響雨水流洩，每遇大雨山洪溢流，危及到下方10餘戶人家的生命財產安全；林明溱說，感謝許淑華爭取水土保持局南投分局補助，改善排水溝的下游段，縣府將重建排水溝，並增設鍍鋅格柵板，恢復排水溝功能。

隨後，林明溱到鯉魚里會勘石頭坑野溪整治工程，石頭坑野溪護岸淘空嚴重，道路有近1／3路面懸空，為保護臨溪農路及下游民宅，縣府從下游分段施工治理，修復兩側護岸，並增設3座固床工減緩溪洪淘刷的破壞力，由水保科加速發包施工，化解遇雨引發土石流的威脅。