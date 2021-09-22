大貨車載運肥料疑因爆胎，撞擊外側護欄後，逆向側翻佔用外側車道。（國道警方提供／陳淑娥台中傳真）

大貨車載運肥料疑因爆胎，在國道發生死亡車禍。（國道警方提供／陳淑娥台中傳真）

國道1號北向168.5公里處，22日凌晨發生死亡車禍，一部自用大貨車載運肥料，疑因左後輪爆胎，撞擊外側護欄後，逆向側翻佔用外側車道，陳姓駕駛送豐原醫院急救後仍不治。

國道警察表示，22日凌晨3時23分，國道1號北向168.5公里處，一部自用大貨車載運肥料，欲由台南行駛至桃園，於行經該路段時疑因左後內、外輪爆胎，撞擊外側護欄、路燈後，逆向側翻佔用外側車道、路肩，該車車頭毀損。

53歲陳姓駕駛經救出後送部立豐原醫院急救，但仍宣告不治，經警方調查，陳男經抽血檢測無飲酒情事，正確事故原因仍待釐清。

國道第三公路警察大隊提醒用路人，依據「高速公路及快速公路交通管制規則」規定，汽車行駛高速公路及快速公路前，應妥為檢查車輛，在行駛途中不得有車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落、輪胎任一點胎紋深度不足等情事。

另外，行車途中如遇爆胎，切勿急踩剎車，應放開油門減緩速度，緊握方向盤、啟動危險警告燈，讓車輛逐漸滑至路肩，另車輛故障或遇緊急狀況時，應先啟亮危險警告燈，儘可能將車輛逐漸滑離車道停在路肩上，並在車輛後方50~100公尺處豎立車輛故障標誌警示後方來車。在待援期間，車上所有人員都應下車至車輛下游之護欄外或安全處所(路側如無護欄，則於故障車輛下游適當處)待援，並「面向車道」以隨時警戒後方來車，儘速撥打1968免付費路況通報電話，向交控中心請求救援服務。