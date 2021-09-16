景文科技大學舉辦中秋佳節境外生IG版打卡與領取中秋節小禮活動。（景文科技大學提供）

景文科技大學舉辦中秋佳節境外生IG版打卡與領取中秋節小禮活動。（景文科技大學提供）

景文科技大學舉辦中秋佳節境外生IG版打卡與領取中秋節小禮活動。（景文科技大學提供）

中秋月圓人團圓，雖受國內疫情警戒二級的影響，開學前2周改為線上學習；然為了讓境外學生瞭解文化與體驗傳統台灣過中秋節的氣氛，景文科技大學在嚴密的防疫作為與維持室內外社交距離中，於今（16日）秋節前夕，在行政大樓穿堂舉辦中秋佳節境外生IG版打卡與領取中秋節小禮活動。

活動特別設置有中秋布置的打卡區，讓住宿在學校的境外生拿著小禮拍照後傳回家鄉，讓千里外的親人也感受中秋佳節的氛圍；此外，在中秋節期間，有數十位境外新生仍住在防疫旅館，校長特別準備甜甜的月餅、香香的文旦柚子、梨子與蘋果，由境外生輔導師長專程送到防疫旅館轉交正在檢疫中學生。

在防疫旅館檢疫中的境外生，收到校長禮物後，均紛紛以與禮物自拍的方式，分享在IG或FB臉書中；收到小禮的香港新生麥采眉，還line給校長問：「第一次收到3種水果與月餅的貼心禮物，是不是有什麼深遠寓意？求解？」；于第校長回覆：「柚子、水梨、蘋果（又名平安果）3種水果組合，有『佑您平安』，而月餅是中秋佳節快樂；除祝福同學們事事圓滿如同月圓外，更冀望同學們順利檢疫完成，平平安安校園見喔！」。

境外生均紛紛在中秋節的打卡區快樂的拍照；來自馬來西亞陳萱蓉表示：「每逢佳節倍思親，在馬來西亞的華人也有與家人聚在一起過中秋節的習俗，我原本以為疫情較嚴峻，學校將不會有中秋節的相關活動，沒想到我還能吃月餅、剝柚子與打卡拍照傳影像給媽媽，謝謝學校費心的安排」。