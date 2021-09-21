魏妙如受邀聯名成跨界領路人，將帶粉絲暢遊彰化振興觀光。（如此音樂提供）

魏妙如於中秋節前夕推出創作單曲〈等你回來〉。（如此音樂提供）

魏妙如於中秋節前夕推出創作單曲〈等你回來〉。（如此音樂提供）

新加坡創作女聲魏妙如於9／17中秋節前夕推出創作單曲〈等你回來〉，雖然她在台灣定居近兩年，面對台灣朋友熱情邀約烤肉，仍然讓她一頭霧水，因為中秋節在新加坡並不是大節日，只有吃月餅跟提燈籠，她在了解台灣中秋烤肉的來源之後，也覺得非常可愛溫馨。

魏妙如時常透過電話或視訊與家人聯繫，因為台灣疫情波動，家人很擔心她在台灣的工作和生活，幸好她已接種了疫苗，工作也開始緩步回復正常，她透過新歌〈等你回來〉紀錄這一路走來，有進有退的觀察與心情，不管我們為了多遙不可及的夢想，流浪到多遠的地方，都不要害怕，因為一定會有一些人、一些事、一條小徑、一個熟悉味道，喚起你的記憶，只要握緊家的信仰，一定不會忘記愛就在家鄉，等你回來。

她回想曾去彰化小旅行，遇到好多熱情的叔叔阿姨，讓她覺得非常暖心。印象最深刻的是肉圓店的阿姨，看到她就一直說有在電視上看她唱歌，很喜歡她的歌聲，還把店裡所有口味的肉圓都端上來給她試吃，盛情款待的心意讓她有「衣錦還鄉」的感覺，台灣對她來說可以說是第二個家鄉了。

而她受「彰化旅行+ 旅行新世代」活動邀請成為跨界領路人，將於9／27舉行「彰化旅行+」體驗團&「等你回來」音樂會，期待能與喜愛旅行的粉絲們在疫情解封後，用新創作與大家面對面分享交流，這場演出也是她相隔兩年多再次於中部開唱，特別準備了驚喜台語曲目，報名詳情可上魏妙如官方臉書洽詢。