苗栗縣苑裡鎮苗43線道、德行路口，10日清晨發生自小客車自撞路旁電桿，轎車當場斷成2截。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣苑裡鎮苗43線道、德行路口，10日清晨發生自小客車自撞路旁電桿，轎車當場斷成2截。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣苑裡鎮苗43線道、德行路口，10日清晨發生自小客車自撞車禍，消防人員將傷者緊急送醫。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣苑裡鎮苗43線道、德行路口，10日清晨6時39分左右發生1部自小客車不知何故自撞路旁電桿，因撞擊力量道非常大，轎車當場斷成2截，駕車的26歲黃姓男子左邊頭部頭骨外露、左耳耳漏，但意識仍然清楚，21歲的商姓女乘客，手腳都受傷，苗栗縣消防局第4大隊苑裡分隊救護人員到場時發現商女業已OHCA，已緊急送往苑裡李綜合醫院急救中，黃男也由醫院救護車送醫，肇事原因正由警方調查中。