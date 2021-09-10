苗栗轎車自撞斷2截 駕駛男頭骨外露送醫、1女拋出車外慘死 09:192021/09/10 中時 謝明俊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 苗栗縣苑裡鎮苗43線道、德行路口，10日清晨發生自小客車自撞路旁電桿，轎車當場斷成2截。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣苑裡鎮苗43線道、德行路口，10日清晨發生自小客車自撞路旁電桿，轎車當場斷成2截。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真） 苗栗縣苑裡鎮苗43線道、德行路口，10日清晨發生自小客車自撞路旁電桿，轎車當場斷成2截。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真） 苗栗縣苑裡鎮苗43線道、德行路口，10日清晨發生自小客車自撞車禍，消防人員將傷者緊急送醫。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真） 苗栗縣苑裡鎮苗43線道、德行路口，10日清晨6時39分左右發生1部自小客車不知何故自撞路旁電桿，因撞擊力量道非常大，轎車當場斷成2截，駕車的26歲黃姓男子左邊頭部頭骨外露、左耳耳漏，但意識仍然清楚，21歲的商姓女乘客，手腳都受傷，苗栗縣消防局第4大隊苑裡分隊救護人員到場時發現商女業已OHCA，已緊急送往苑裡李綜合醫院急救中，黃男也由醫院救護車送醫，肇事原因正由警方調查中。 新北幼兒園確診童曾去過 白沙屯拱天宮230人快篩結果出爐 嘉邑行善團捐助 重建苑裡林森橋 #苗栗縣 #苑裡鎮 #清晨 #起車禍 #自撞電桿 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新竹縣台3線北埔鄉路段將設區間測速照相 重機飆車無所遁形 15:302021/09/09 社會 趁疫情詐賣黑心口罩 衛風科技正副總經理遭訴 12:092021/09/09 社會 中秋節將至 金門縣長楊鎮浯親下鄉關懷弱勢 18:212021/09/09 寶島 全家8月營收69.7億 9月開學後有望抬升業績 18:272021/09/09 財經 酒駕撞變電箱釀師大路百戶停電 短裙輕熟女頂罪遭識破 07:482021/09/10 社會 老師與確診者足跡重疊！北市文山區90位國中生、19名幼生預防性居隔 03:342021/09/10 生活 台鐵1小時2出包 通勤族罵翻天 04:102021/09/10 地方新聞 1分鐘讀財經》央行跟進老美不升息 台股1年內危機曝 08:352021/09/10 財經 本土首見莫德納突破感染 匡千人皆採陰 04:102021/09/09 焦點要聞 《百貨股》全家8月營收登5個月高點 把握中秋、開學季商機 08:372021/09/10 財經 超級三寶20秒連2撞 直行騎士慘噴飛網看傻：真的不容易 10:472021/09/09 社會 社會熱門新聞 酒店妹醉醒驚見男客「跪後面一直動」哭求停止 提告知真相更慘 - 社會 約女移工激戰硬要「走後門」遭拒 上班族假冒警察拍裸照性侵 - 社會 女大生遇淫按摩師 跪地「吞吐」求饒要求戴套仍遭硬上 - 社會 葉毓蘭》條子鴿事件澄清 - 社會 樹幹上突現「倒掛猩猩笑臉」 路人笑歪：讓我「猩跳加樹」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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