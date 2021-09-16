北市副市長黃珊珊16日PO臉書表示，北市自購疫苗，是北市府明年編列28億預算防治疫情的重要計畫，作為政府，本就該正視人民的恐懼，到全世界去搶疫苗，同樣傾家蕩產也在所不惜才對，她相信地方自購疫苗也是在幫中央解決疫苗不足的問題。

黃珊珊說，很多人都很好奇28億元這是怎麼算出來的，早在5、6月間，疫情非常危急，市長柯文哲交代她要研議自購疫苗的可能性，所以透過各種管道向世界各大疫苗代理商詢問購買疫苗的方式及價格，大約計算如果購買250萬劑，大約每劑約32至37元美金不等，如果加上運送與冷鏈，每一劑寬估為40元美金，以匯率28元計算，等於28億元。

黃珊珊說，這筆預算是經過專家會議討論建議購置第3劑以備不時之需，當然，預算還是要經北市議會通過，市府還是會向議員一一說明，很多人好奇為何要自購疫苗？其實只有一個理由，因為沒有人知道Covid-19將來會怎樣發展？Delta變種病毒株來勢洶洶，連歐美國家都擋不住，更何況是疫苗覆蓋率遠遠落後的台灣。

她說，買第3劑是北市府對市民的責任，政府有責任讓人民免於恐懼，政府有責任盡其所能保護人民的健康與安全，若小孩生病了，天下的父母親都會傾其所有到處求醫，傾家蕩產也在所不惜，同樣在全世界都爭搶疫苗，台灣也很早就訂購了，作為政府，本就該正視人民的恐懼，到全世界去搶疫苗，同樣傾家蕩產也在所不惜才對。

她舉例，環南市場在6、7月做過4次大規模PCR檢測，每一位民眾花掉健保費1萬2000元，但是打疫苗只需不到1200元，如果早一點去搶購疫苗，花2倍的錢也值得，台灣人民也不需要如此驚慌恐懼這麼久。

黃珊珊說，有人問她，中央說就算北市自購疫苗，中央說要統一分配，其實現在有些疫苗已取得藥證已成為商品，若疫苗取得我國藥證後，藥商就可依規定進口（例如流感疫苗等），若議會通過這筆預算，北市就會招標採購，也會循正常管道向中央申請，她相信地方自購疫苗也是在幫中央解決疫苗不足的問題、相信中央與地方一起解決人民的問題，才是最重要的。