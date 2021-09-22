台北網紅四叉貓自費檢驗接種高端疫苗後的抗體生成，北市衛生局17日前往負責幫四叉貓檢驗的禾馨診所進行稽查，確認禾馨違規恐面臨5至25萬罰鍰。北市副市長黃珊珊22日PO臉書表示，從情理上，他認為民眾有知的權利，但中央指揮中心一直都沒開放醫療院所做新冠病毒抗體檢測，也沒開放民眾自費做抗體檢測。

黃珊珊說，抗體檢測從彰化事件時起就由中央統一管理，台北榮總也曾來申請檢測抗體，北市衛生局也去函詢問中央指揮中心，但都遭中央尚未開放為由回文拒絕，同樣的禾馨診所也曾來文，衛生局依照中央回文榮總的內容說明中央尚未開放訂立相關規範，因為無法可管，所以無法接受申請。

她說，直到22日下午，中央才要開會討論是不是要開放自費檢測抗體，這個案子目前還在陳述意見階段，等下午中央開會完才會有比較明確的處理方向；也是因之前發生彰化檢測抗體事件，所以這次臺北醫學大學申請要做萬華區市民抗體檢測，北市衛生局特別發函中央指揮中心，得到同意後才進行後續程序，也是擔心成為彰化案翻版。

她說，讓醫療機構檢測抗體，其實沒什麼困難，但從彰化案件到現在，抗體檢測都由中央掌管，所以連榮總也未獲准，但開放更多檢測機構其實是好事，除民眾自己，地方政府也可了解社區的狀況與疫調的結果；禾馨診所這次的問題是醫療機構有收費的項目必須申請衛生局核准，未經核准收取費用則可能違反醫療法，這一點還是要依法查明清楚。

「希望疫苗盡快普及，若疫情可早點遠離，大家都不需要這樣風聲鶴唳，提心吊膽了！」黃珊珊說，每個人都想好好生活，很少人故意違規，不必怕人民知道太多吧。

至於藝人王力宏遭罰1萬元，黃珊珊說，王力宏在居家檢疫期滿後出關與朋友聚餐，被人檢舉違反自主健康管理規定，因照片與影片非常明確，所以依照《傳染病防治法》處罰1萬元，因中央指揮中心公告規定「禁止從事近距離或群聚型的活動，如聚餐、聚會、公眾集會或其他相類似的活動」。

她說，所以不是和朋友吃飯有問題，而是自主健康管理的對象是不可以參加聚餐聚會的，所以自主健康管理中的對象就會被依《傳染病防治法》裁罰，去年很多自主健康管理的人參加跨年晚會或聚會也是一樣被開罰。