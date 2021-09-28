台中市政府宣布28日起開放公園綠地附設兒童遊具與體健設施。市議員周永鴻抨擊說，他自8月中開始就已經要求搭配防疫措施開放，市府直到今天才開放，實在忽視遊戲對孩童身心發展的重要性。市府建設局說，依據中央流行疫情指揮中心公告最新防疫政策，採取「寧嚴勿鬆」原則。

周永鴻表示，他自疫情降為二級後，就在8月18日時於議會質詢並發函要求市府在搭配防疫措施下開放公園遊具。建設局當時僅回覆，為避免感染群聚風險仍不會開放。全國大多數縣市自疫情警戒降為二級後就研議戶外遊具防疫措施，並於八月中開始陸續開放，然而台中市遲遲未開放。

周永鴻指出，台中市讓孩子和家長們到公園都只能看著遊具外的封鎖線乾瞪眼。盧市府過去一個多月僅以封閉遊具做唯一手段，不僅讓家長少了給孩子遊戲放電的重要場域，更無視遊戲對孩童身心發展的重要性，實在有愧盧秀燕「媽媽市長」的稱號。

周永鴻再次呼籲建設局，盤點沒有公廁的戶外遊具，在旁邊增設洗手台並提供洗手乳，讓孩子跟家長能勤洗手，配合增加遊具清消頻率、1922實聯制與戴口罩，杜絕防疫破口。

建設局表示，市府視疫情狀況滾動式檢討台中公園綠地園道等場域防疫措施，堅守防疫崗位，市民朋友安全為第一優先考量；配合中央9月27日宣布自10月5日起有條件開放部分休閒場域，台中市即日起開放市府轄管公園綠地廣場內涼亭、兒童遊戲場、體健設施供民眾使用。