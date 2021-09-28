BNT疫苗校園接種在22日開打，但中央原訂今日應配發的BNT疫苗尚未發到學校，北市教育局副局長陳素慧表示，排定10月5、6日做BNT疫苗接種的20所學校，接到衛生局通知因無法及時配發疫苗，因此要重排施打日程，預計10月8、9日再打。

北市衛生局專門委員歐佳齡中午受訪時證實，28日配發的BNT疫苗，中央到現在還沒配發，不曉得何時會發下來，確實因此會有學校受影響，希望中央能盡快說明，以因應配合校園疫苗接種的作業。