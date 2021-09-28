BNT疫苗中央未準時配發 北市20校無法如期施打 13:302021/09/28 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 BNT校園接種在22日開打，但中央原訂今日應配發的BNT疫苗尚未發到學校。（示意圖／達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 BNT疫苗校園接種在22日開打，但中央原訂今日應配發的BNT疫苗尚未發到學校，北市教育局副局長陳素慧表示，排定10月5、6日做BNT疫苗接種的20所學校，接到衛生局通知因無法及時配發疫苗，因此要重排施打日程，預計10月8、9日再打。 北市衛生局專門委員歐佳齡中午受訪時證實，28日配發的BNT疫苗，中央到現在還沒配發，不曉得何時會發下來，確實因此會有學校受影響，希望中央能盡快說明，以因應配合校園疫苗接種的作業。 BNT未稀釋 25人打了150人份疫苗 恩主公醫院曝原因 促婚提案都喊卡 柯嘆少子化主因是不婚 #BNT #配發 #疫苗 #北市 #校園 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 萬華茶室浴火重生 復業不再黑黑臭臭 04:102021/09/28 焦點要聞 25人打未稀釋BNT疫苗 專家示警年輕族群防心肌炎 12:322021/09/28 生活 25人遭注射未稀釋BNT原液 醫曝要注意一狀況 12:012021/09/28 生活 世界狂犬病日 新北動保處舉辦32場巡迴注射 09:252021/09/28 生活 美國追加劑開打！拜登接種BNT第3劑 盼催高施打率 03:202021/09/28 國際 26歲男至今打嘸疫苗超崩潰 網曝1招自救 12:202021/09/28 生活 面臨少子化危機 全教總倡議企業每年給員工1天「親職教育假」 11:332021/09/28 生活 半數私校28年未調漲鐘點費 大專兼任教師喊「薪酸」 12:062021/09/28 生活 25人遭打未稀釋BNT 醫：濃度破表 第2劑得改打這款疫苗 12:342021/09/28 生活 租金補貼閉眼睛審 弱勢遭追討10萬 04:102021/09/28 地方新聞 不爽租賓士約妹遭放鴿子 5男竟在新莊街頭放鞭炮宣洩 12:102021/09/28 社會 生活熱門新聞 50歲以上打第2劑AZ 預約、施打時間出爐 - 生活 直播》「嘉玲」沒了 新增1例本土 住北巿男性 - 生活 25人遭打未稀釋BNT 醫：濃度破表 第2劑得改打這款疫苗 - 生活 工程師買台北房才結婚 29歲女友哭：等不了 - 生活 BNT未稀釋 25人打了150人份疫苗 恩主公醫院曝原因 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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