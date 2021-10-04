台灣第一位留學日本寶塚的舞蹈家曹金鈴，擁精湛舞藝，17歲登上《群星會》舞台，曾教導過許多大明星跳舞，包括王祖賢、林青霞等。今年74歲的她，身材維持得宜，日前與劉家昌、白冰冰、江蕾等人開心聚餐，曹金鈴透露先前剛打施打完AZ疫苗第2劑，數日後卻突然出現副作用，她的脖子、臉上陸續出現大面積的斑點，無奈：「斑點像是風疹，脖子皮膚整片都是紅的斑，好像燙傷一樣。」

曹金鈴也表示一開始脖子真的起了許多斑點、疹子，像是過敏一樣，幸好後來擦凡士林，現在已經一半都消退，希望其他的斑點也能趕緊消褪，「不然我真的沒辦法拿口罩下來，長在臉上不知道怎麼辦， 還有朋友要約吃飯，我原本都不要來見人了。」

曹金鈴憶起之前打完AZ疫苗第1劑時，完全沒有副作用，正要打第2劑，心情輕鬆，她打完疫苗回家後，也開始突然有飢餓感，連續5天，每天時常都覺得很餓，她三餐正常吃之外，都還要多吃許多零食等等，坦言該反應太怪了，「在6天就恢復正常，結果後來又出現斑點，我真的怕斑都不會消，嚇死，每個人見到我，都一直關心我的脖子怎麼了。」